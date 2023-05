Alimentation : quels sont les aliments concernés par la probable baisse des prix ?

Les industriels de l’agroalimentaire ont annoncé, hier, qu’ils acceptaient de renégocier leur prix d’ici la fin du mois. Mais cela ne concerne pas tous les rayons, et ne sera pas effectif immédiatement. Éléments de réponse.

Un panier de courses qui pourrait peser enfin moins lourd dans le budget. D'ici la fin du mois, la grande distribution et les géants de l’agroalimentaire vont négocier leur prix, ce qui est indispensable pour les Français. Les articles qui vont baisser sont uniquement ceux des grandes marques, avec deux conditions : ceux qui ont augmenté de plus de 10% en mars et dont le prix d’au moins un ingrédient a chuté. C’est l’exemple du cours de l’huile végétale sur les marchés ou les céréales. Les tarifs des pâtes, de l’huile, et du café devraient baisser, mais pas dans l’immédiat. “Aujourd’hui, on va encore fabriquer des pâtes avec un blé dur qui était encore cher” , explique Jean-Philippe André, président de l’ANIA.

Les produits frais pas concernés

Des baisses de prix qui ne seront pas effectives avant l’automne, avec un impact limité pour les consommateurs. “On va retrouver un peu de pouvoir d’achat, mais on ne retrouvera pas les prix avant la crise”, souligne Rodolphe Bonnasse, spécialiste consommation. Les produits laitiers et produits frais, dont les cours n’ont pas baissé, ne sont pas concernés.