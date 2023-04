Espagne : l’Andalousie sous une vague de chaleur inédite au mois d’avril

En Andalousie, le mois d'avril ressemble plutôt à un mois d'août très chaud. Il fait quasiment 40°C en ville, vendredi 28 avril, alors le quotidien devient vite irrespirable.

À Séville (Espagne), dans l’après-midi du 28 avril, les touristes ne sont que quelques poignées à affronter la chaleur sur l’emblématique place d’Espagne. Les vacanciers n’avaient pas prévu de subir une telle météo. "On a pris nos billets il y a deux mois, jamais on n'aurait attendu avoir quasiment 40°C, mais bon on fait avec", déclare une touriste. Au bord de l’eau, un batelier remarque que la chaleur n’est pas une allié du tourisme. Ses barques sont presque toutes restées à quai.



L’été en plein mois d’avril



Dans le centre historique de Séville, face à la chaleur, 34°C à l’ombre, un guide a dû annuler toutes ses visites pour le reste de la journée. "On ne peut pas risquer la santé de nos clients", affirme -t-il. Dans les rues, tous cherchent un peu de fraîcheur. Les habitants s’inquiètent de vivre l’été en plein mois d’avril. "Dans un futur proche, le réchauffement climatique pourrait faire de ce mois d’avril hors norme, un mois de printemps comme les autres", déclare Viktor Frédéric, envoyé spécial en Espagne.