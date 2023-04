Santé : le bruxisme, un mal de dents dû au stress

En France, nombreux sont ceux à grincer des dents. On appelle cela le bruxisme, des mâchoires serrées qui peuvent abîmer les gencives. Ce mal est dû au stress et concernerait huit patients sur dix.

Dormir et grincer des dents, c'est le bruxisme. Un patient, qui souffre de ce réflexe musculaire bien connu, est traité dans un cabinet dentaire. Celui-ci souffre d'une forme sévère qui a fortement érodé ses dents. "Ces dents-là ont perdu tout leur relief et on voit bien que tout le relief est devenu plat avec des creux", explique le dentiste. L'origine de ce bruxisme : le stress. "Moi je sers mes dents quand je suis stressée, je serre les dents quand j'ai une contrariété, donc ça ne m'étonne pas que la nuit, il y ait des choses qui remontent et que je me mette à serrer les dents", explique le patient.



20% des Français atteints par le bruxisme

Seule solution contre l'usure, porter une gouttière en plastique, remboursée d'un tiers par la sécurité sociale. Depuis quelques années, un dentiste observe une montée des cas de bruxisme. "Sur dix patients qui viennent, huit qui viennent avec du bruxisme. C'est vraiment un mal des temps modernes", détaille le dentiste. Aujourd'hui, on estime que 20% des Français souffrent de bruxisme.