Guerre en Ukraine : des musiciens à la rencontre des soldats ukrainiens, pour s'échapper un peu de la ligne de front

Une troupe itinérante rend visite aux bataillons qui tiennent les positions ukrainiennes face à la russie. Un moyen de divertir les soldats et de les faire oublier le temps d'un instant la guerre.

Ils ont joué dans les endroits les plus extrêmes. En Ukraine, on peut entendre des airs de musique alors que le paysage est détruit par les bombes. Dans un véhicule, des dizaines d'écussons, ce sont tous les insignes des bataillons militaires devant lesquels les musiciens ont joué. Un jour, ils ont rendez-vous avec les artilleurs. "Allez hop, tout le monde coupe sa géolocalisation et se met en mode avion", lance un soldat. Nicolas est le fondateur de cette troupe itinérante. Face à un spectacle bien rôdé, les soldats en profitent.



Une chanson d'amour émouvante

"Ça nous détend. On oublie les combats pendant un instant. C'est une vraie bouffée d'air, un peu comme le parfum de la vie civile", raconte un spectateur. Aussi, ont-ils droit à un spectacle avec le plus vieil instrument d'Ukraine sur une chanson d'amour, émouvante. "C'est un peu comme si j'étais à la maison, quand j'écoutais cette chanson avec mes proches, avec ma femme. Ça me donne un sentiment de bien-être et de plénitude", ajoute un autre. La musicienne confie avoir eu peur d'aller sur le front. Elle a été une fois à l'hôpital militaire et c'est en voyant la réaction des soldats face à la musique qu'elle s'est décidée à aller sur le front.