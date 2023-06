Orages à répétition : les exploitations agricoles saccagées

Dans le sud de la France, les épisodes de forte chaleur sont accompagnés de violents orages. Des pluies diluviennes, de la grêle. Des phénomènes qui se répètent et occasionnent des dégâts très importants, notamment chez les viticulteurs et les arboriculteurs.

C’est le troisième orage en moins de trois semaines, que subit dans la Drôme un arboriculteur. "On est obligé malheureusement de faire tomber les fruits. Des fruits qui sont tout déchirés, qui sont impactés par la grêle, avec 30 impacts par fruit", déplore Francis Seyvet. Un épisode bref, mais destructeur. Une récolte réduite à néant pour lui, car ses fruits sont invendables sur les étals du marché.

Des phénomènes localisés, extrêmes

La profession indique 10% de pertes sur tout le territoire depuis le début de la récolte. Des phénomènes localisés, extrêmes, qui se multiplient ces dernières semaines un peu partout, comme près d’Albi (Tarn) chez un producteur d’oignons, où rien n’a résisté. "Il y a 24 heures de ça, on a pris 20 mm en 20 minutes. C’est que de l’eau, mais ça tombe fort, ça tombe vite et ça fait toujours plus de dégâts", dit Bruno Fabre, agriculteur. À quelques kilomètres de là, le stress ne quitte plus Julien Hollevoet, viticulteur, lui aussi touché par la grêle il y a deux semaines. Sur le terrain, la Chambre d’agriculture recense les dommages, et les dossiers sont de plus en plus nombreux.