Nice : des prières musulmanes dans des écoles primaires

Le maire de Nice, Christian Estrosi, dénonce des prières musulmanes faites par de jeunes élèves dans la cour de leur école primaire. L’édile parle de faits extrêmement graves, qui portent atteinte à la laïcité de l’école.

Que s’est-il passé dans plusieurs établissements scolaires de l’académie de Nice (Alpes-Maritimes) ? Selon des faits rapportés par des enseignants, et du personnel de cantine, des élèves de confession musulmane ont été vus en train de faire la prière pendant la pause déjeuner, dans des écoles primaires. "Je pense que ce n’est pas de leur âge. À l’école primaire, on doit apprendre à lire, à écrire, à respecter les adultes. Je ne pense pas qu’une question de religion ait sa place en école primaire", affirme Floriane Guillé, représentante des parents d’élèves FCPE.

Le maire de Nice en appelle à la Première ministre

Les signalements remontent au mois de mai, et concernent des élèves de CM1 et de CM2. Des faits très précis d’entorse à la laïcité ont été remontés au rectorat de Nice, notamment dans trois écoles primaires. Informé par le rectorat, le maire de Nice en appelle à la Première ministre. D’autres prières auraient eu lieu dans un lycée de Nice et un collège à Vallauris. Des exclusions temporaires et définitives ont eu lieu. Un élève d’une école primaire a été signalé à la préfecture pour suspicion de radicalisation islamiste.