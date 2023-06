Loch Ness : le lac mythique du nord de l’Ecosse suscite toujours autant d’engouement

Durée de la vidéo : 5 min.

France 2

Article rédigé par A.Bouleis, C.Dubrul, N.Boothby, Ambroise Bouleis, Clément Dubrul et Nic Boothby - France 2 France Télévisions

Le 13 Heures Découverte du vendredi 16 juin est consacré au plus beau lac du monde, le mythique Loch Ness, en Ecosse, dont la légende remonte au Moyen-Âge. Le monstre qui vivrait dans les eaux troubles et glaciales du lac fascine et attire chaque année des milliers de visiteurs.

Jamais un lac n’a suscité autant de mystère et d’effroi. Entre les collines des highlands d’Ecosse, ne vous y méprenez pas. Si elles prennent parfois des airs paradisiaques au printemps, les eaux du Loch Ness sont toujours vaseuses et glaciales. Gare à ceux qui s’y aventurent à moins d’être accompagnés par le capitaine Alistair Matheson. Son bateau, "Deep Scan", porte le nom de la plus grande opération de recherche d’un monstre dans le lac, il y a 36 ans. Équipé d’un sonar, il annonce la profondeur, 226 mètres. "Si un monstre ou quelque chose de très gros passait sous notre bateau, ce serait un très gros point de la taille de mon ongle. Dans toute ma carrière, ça m’est arrivé trois fois", raconte le capitaine qui dirige Deep Scan Cruises. Plus de 1 100 témoignages recensés À bord, les passagers sont diversement impressionnés. "Moi ça va, je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que ce monstre est sensé ressembler à un dinosaure, or ils ont tous disparu", dit une jeune fille. "Moi je filme tout. Après je me repasserai les images, et peut-être que je verrai quelque chose d’étrange sortir de l’eau", déclare un homme. Le Loch Ness a toujours été associé à des histoires de monstres. Au XVIe siècle, Saint Colomban, un moine irlandais, y aurait sauvé un de ses disciples de l’attaque d’un monstre marin. À partir des années 1930, les témoignages se multiplient dans les journaux, parfois soutenus par des photos montages. Les curieux se pressent alors sur les rives du lac, dans l’espoir d’apercevoir et de capturer l’étrange animal. Depuis, plus de 1 100 témoignages ont été officiellement recensés.