Neige : une matinée compliquée pour les automobilistes du nord de la France

La neige a compliqué la circulation sur les routes du nord de la France. Une journaliste de France Télévisions a pu le constater en partant d'Arras (Nord) dans la matinée du jeudi 18 janvier, en direction de Paris.

C'est à Arras (Pas-de-Calais) qu'il est tombé le plus de neige, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier. Pour prendre sa voiture en direction de Paris, jeudi matin, une journaliste de France Télévisions a donc dû racler, dégeler, allumer le chauffage et, surtout, prendre garde à ne pas patiner. Il faisait - 3°C jeudi matin, et, sur le sol, se trouvait un mélange de neige et de glace. Des poids lourds étaient sur le bas-côté. Ils avaient interdiction de circuler sur les routes secondaires dans le Pas-de-Calais.



Le verglas, moins visible et plus traître



Arrivée sur l'autoroute, la journaliste de France Télévisons roulait au ralenti. La chaussée était certes moins blanche, mais il y avait une fine couche de verglas, moins visible et plus traître. Pour preuve, une dizaine de véhicules étaient échoués de part et d'autre en à peine quelques kilomètres. Sur l'autoroute, la situation s'est améliorée à mesure que l'on avançait vers l'Île-de-France. Mais à la sortie de Senlis (Oise), le verglas était de retour. Il a fallu attendre les derniers kilomètres et l'arrivée sur Paris pour que les températures remontent et que le trafic redevienne plus fluide, en début d'après-midi.