Mali : les attaques de groupes djihadistes se multiplient depuis le départ des troupes françaises

Il y a eu 14 fois plus de civils tués lors d'attaques djihadistes depuis le départ des troupes françaises au Mali en 2022. Le pouvoir malien est également ciblé par ces attaques. Décryptage.

En 18 mois, les attaques des groupes djihadistes se sont multipliées au Mali. Plus aucune zone du pays n'est épargnée. La démonstration de force la plus éclatante est le blocus de Tombouctou commencé en août 2023. Une ville coupée du monde et un symbole, car Tombouctou a été occupée par les djihadistes en 2012. Toutes les routes d'accès à la ville sont régulièrement attaquées. Le blocus est terrestre mais également fluvial. Le 7 septembre, de nombreux internautes maliens partagent leur émotion sur les réseaux sociaux, après qu'au moins trois roquettes se sont abattues sur un bateau de transport de passagers. Plus de 60 personnes ont péri dans cette attaque revendiquée par Al-Qaïda.



Un arsenal constitué attaque après attaque



Depuis le départ des troupes françaises au Mali en 2022, il y a eu 14 fois plus de civils tués. Des attaques qui ciblent donc les civils, mais également le cœur du pouvoir malien. Le 22 juillet 2022 à Kati, à 15 km de Bamako, une voiture piégée a explosé non loin du camp militaire où réside le président du Mali. Les djihadistes ont été rapidement neutralisés. Les groupes djihadistes constituent leur arsenal, attaque après attaque, en récupérant le matériel militaire de l'armée malienne.