EN IMAGES. Routes inondées, rivières en crue, tornades... On fait le point sur les conséquences des intempéries dans le Sud-Est

Les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Loire, du Gard et du Vaucluse sont placés en vigilance orange, samedi. Les Alpes-Maritimes et le Var passent, eux, en rouge.

Un épisode méditerranéen particulièrement intense touche en ce moment le sud-est de la France. Samedi 23 novembre, le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance rouge "pluie-inondation". Les habitants sont invités à rester chez eux. Cinq autres départements sont toujours placés en vigilance orange pour "inondation" ou encore "crue". Il s'agit de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Haute-Loire et du Vaucluse.

D'importants cumuls de pluie – l'équivalent de deux mois de précipitations dans le Var et les Alpes-Maritimes – ont déjà été relevés par Météo France. Dans le Var toujours, plus de 1 000 foyers sont privés d'électricité, selon Enedis. Dans ce même département, un homme de 77 ans est également porté disparu. Franceinfo fait le point sur la situation, en images.

Des inondations dans plusieurs départements

Les fortes précipitations ont entraîné de multiples inondations et d'importantes crues. C'est notamment le cas à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, où le niveau du fleuve est monté à plus de 3,5 mètres. Plusieurs routes ont dû être fermées à la circulation, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes, qui sont les départements les plus touchés par l'épisode méditerranéen.

⛈ Comme attendu, les pluies ont été soutenues la nuit dernière sur #Alès ⛈

Au plus haut de sa crue, le #Gardon est monté à 2,50m

Le service propreté est sur le terrain pour dégager les axes

L’épisode se calme mais veillez à rester vigilants dans vos déplacements ⚠️ pic.twitter.com/IpclivRaIw — Ville d'Alès (@VilledAles) November 23, 2019

Deux hommes font du kayak sur une route inondée à Palavas-les-Flots (Hérault), le 23 novembre 2019. (PASCAL GUYOT / AFP)

La préfecture des Alpes-Maritimes a également décidé de fermer, par précaution, un tronçon de l'autoroute A8 qui relie l'Italie à Aix-en-Provence, car elle enjambe, entre Antibes et Villeneuve-Loubet, la rivière La Brague, en crue. L'A8 est ainsi coupée dans les deux sens de circulation.

La ville de Biot (Alpes-Maritimes), qui a connu en 2015 des inondations meurtrières faisant 20 morts, était inaccessible en milieu d'après-midi. Le maire, qui a déclenché les sirènes de la ville, a appelé les habitants à rester confinés chez eux, en hauteur, selon Nice-Matin.

Une tornade à Hyères-les-Palmiers

Vendredi soir, une tornade a fait quelques dégâts à Hyères-les-Palmiers, dans le Var, comme le rapporte France Bleu Provence. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une "mini tornade" fait de légers dégâts à Hyères https://t.co/mJUVCGsKnK — France Bleu Provence (@bleuprovence) November 22, 2019

#Trombe marine hier matin dans la rade d'#Hyères touchant terre et devenant alors tornade.

Video de Marco Forti via @Var_Matin pic.twitter.com/ISpnvj7sUl — meteo60 (@meteo60) November 23, 2019

Dans cette même ville, des évacuations préventives ont été réalisées dans la matinée. A Hyères, dans le quartier de l'Oratoire, 600 personnes ont ainsi été évacuées. Même situation à Fréjus avec des résidences et un camping évacué. Le quartier de La Palud est interdit d'accès.

Météo France note d'ailleurs, samedi, que "les orages circulant près des côtes peuvent s'accompagner de grêle et de phénomènes tourbillonnaires de type tornades".

De fortes rafales de vent

Le vent a continué de souffler très fort en altitude et très localement en plaine, sur le Massif central et les Alpes, où les rafales ont atteint 100 à 130 km/h. S'il n'y a plus aucun département placé en vigilance orange "vent violent", Météo France indique que de fortes rafales s'abatttent sur le littoral méditerranéen.