Intempéries dans le Sud-Est : douze départements en vigilance orange, des centaines d'évacuations dans le Var

: A la suite des intempéries qui touchent le sud-est de la France, les TER ne circulent plus ce samedi matin sur l'axe Saint-Raphaël - les Arcs - Toulon, indique la SNCF sur son compte Twitter.

: L'Ardèche, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Haute-Loire, la Lozère et le Var sont également placés en vigilance orange par Vigicrues.

: Dans le détail, la Drôme, l'Isère et la Loire sont placés en vigilance orange pour "vent violent". Les départements concernés par l'alerte pour "pluie-inondation" sont les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var. L'Aveyron, l'Hérault, la Haute-Loire et la Lozère sont placés en vigilance orange pour "inondation" uniquement.

: Douze départements du Sud-Est sont toujours placés en vigilance orange pour "vent violent", "pluie-inondation", ou encore "crue", par Météo France.

: La préfecture du Var demande aux automobilistes de "respecter impérativement" les signalisations de routes barrées. Elle constate que de nombreux conducteurs forcent les routes fermées et obligent les pompiers à intervenir.





: Des nombreuses évacuations sont en cours actuellement dans plusieurs communes du Var. Peu après 8 heures, 600 personnes ont été évacuées à Hyères, dans le quartier de l'Oratoire, ainsi que 8 personnes à Solliès-Pont, après que le fleuve du Gapeau est sorti de son lit à plusieurs endroits du département.

: Le maire a ouvert un gymnase pour accueillir les riverains. L'objectif est de protéger un quartier qui pourrait subir une éventuelle montée des eaux. Il n'y a pas de victime recensée.

: Une "évacuation préventive" est en cours à Saint-Ambroix, une commune de 3 000 habitants au nord d'Alès, dans le Gard, a annoncé la préfecture du département à France Bleu Gard Lozère.

: De très fortes vagues viennent frapper le littoral dans cette vidéo prise au Lavandou dans le Var.

: Les intempéries, qui frappent onze départements du sud-est de la France, ont provoqué une crue très importante de l'Ardèche, donnant d'impressionnantes images, comme à Saint-Martin-d'Ardèche (07).

Onze départements du sud-est de la France ont été placés en vigilance orange pour "vent violent", "pluie-inondation", ou encore "crue" : l'Ardèche, le Gard, la Lozère, le Var, l'Isère, l'Hérault, la Loire, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l'Aveyron et la Drôme. Un homme de 77 ans est porté disparu dans le Var.





