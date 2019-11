Intempéries : une embarcation des sapeurs-pompiers se renverse au Muy, une personne portée disparue

Cette embarcation participait à une opération de sauvetage. Le département est placé en vigilance rouge aux inondations à cause de fortes intempéries.

Une personne est portée disparue, samedi 23 novembre, après le renversement d'une embarcation des sapeurs-pompiers qui menaient une mission de sauvetage aquatique dans la commune du Muy (Var), a annoncé la préfecture du département. "Des recherches sont engagées", indique celle-ci.

Les autres occupants "sains et saufs"

Trois pompiers du Vaucluse, venus en renfort contre les fortes intempéries qui frappent le département, transportaient trois habitants évacués d'un hameau. Les six occupants de l'embarcation sont tombés à l'eau pour une raison inconnue. La commune du Muy est traversée par l'Argens, un cours d'eau placé en vigilance rouge aux crues par le service Vigicrues.

Les trois pompiers et deux des civils sont "sains et saufs", l'un d'eux s'étant présenté de lui-même à la caserne après l'incident, explique la préfecture. Mais le troisième civil tombé à l'eau est toujours recherché.

Le Var et les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance rouge aux inondations et en vigilance orange aux orages et aux fortes vagues.