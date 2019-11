Intempéries : un homme de 77 ans porté disparu dans le Var

Alertées par des proches, les autorités se disent inquiètes, l'homme âgé s'étant rendu près d'un cours d'eau.

Un homme de 77 ans est porté disparu depuis la nuit de vendredi 22 au samedi 23 novembre à Saint-Antonin-du-Var (Var), indique la préfecture du département à France Bleu Provence ce samedi matin.

"On est inquiet pour le sort d'une personne âgée et désorientée qui est sortie et s'est rapprochée du cours d'eau" vers 4 heures du matin, indique le préfet Jean-Luc Videlaine. Les autorités ont été alertées par des proches, "qui ont indiqué qu'elle s'était rendue à proximité du cours d'eau", indique encore le préfet.

Hyères touchée par une tornade de faible intensité

La tempête a déjà fait des dégâts matériels. Vendredi soir, une tornade de faible intensité a couché des voitures et abîmé deux façades de magasins à Hyères. Les pompiers sont aussi intervenus pour des inondations. Quatre personnes ont été mises en sécurité à Montauroux et au Luc dans la nuit de vendredi à samedi, deux autres ont du être évacuées de leur logement à Régusse.

Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont surtout les rafales de vent qui ont posé problème durant la nuit, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois, pour des chutes d'arbres ou de branches.

Le département du Var a été placé en vigilance orange aux orages et aux pluies et inondations par Météo France jusqu'à samedi soir.