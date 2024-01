Direct Crues dans le Pas-de-Calais : treize établissements scolaires resteront fermés lundi à cause des inondations

#METEO Sur la Corse, sur les Alpes et sur la Côte d'Azur, le temps sera couvert, ce matin, avec des fortes pluies. Le quart Nord-Est et le Val de Saône seront dominés par des nuages qui vont apparaître. Les Cévennes et la Côte basque seront touchées par de fortes averses de pluie.

Dans l'après-midi, des nuages vont apparaître sur le Nord-Est et sur les Vosges. Des fortes pluies sont attendues sur la Côte basque. L'Île-de-France profitera, elle, de belles éclaircies.