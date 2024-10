Crues et inondations : un village d’Ardèche meurtri par la catastrophe

Les habitants de Limony (Ardèche) sont encore sous le choc après les inondations qui ont dévasté le village, emportant tout sur leur passage. Depuis hier, l'eau a laissé place à la boue et un sentiment d'abattement a envahi les habitants du village.

Sur la route principale de Limony, les scènes de désolation se multiplient avec des dégâts considérables, et le travail à venir semble colossal. Un habitant, sur les lieux pour la première fois depuis la crue il y a 48 heures, est encore sous le choc. L'eau n'a rien épargné, et il se sent un peu perdu. Parmi les autres sinistrés, certains voient l'eau et la boue monter jusqu'au plafond de leur foyer, rendant impossible toute évacuation car les sols sont gorgés. "Ce sont les pompiers qui sont venus nous chercher par la fenêtre", témoigne un habitant encore sous le choc.

Plusieurs dizaines de maisons devenues inhabitables

À l'origine du sinistre, un cours d'eau et un pont : sur une vidéo, il est possible de voir des torrents d'eau et de boue déborder violemment du lit de la rivière. Le lendemain, près du pont, des troncs et des branches se sont accumulés, et il en reste encore beaucoup à dégager.

En plus des pompiers et de la Croix-Rouge, certains habitants sont venus prêter main-forte à d'autres sinistrés ayant du mal à accéder à leur maison en raison de l'accumulation de boue. Actuellement à Limony, plusieurs dizaines de maisons sont inhabitables en raison de l'inondation.

