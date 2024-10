Théâtre : La Serva Amorosa, une pièce féministe avant l’heure et toujours d’actualité

Sur scène, Isabelle Carré interprète actuellement, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, la pièce La Serva Amorosa. Rencontre avec une actrice qui a plus d’une corde à son arc.

Juste avant le lever de rideau, Isabelle Carré devient une servante futée dans La Serva Amorosa. Dans la pièce, le personnage met tout son génie à sortir son maître d’un mauvais pas. Une œuvre théâtrale qui a plus de deux siècles et qui a encore beaucoup à dire, autant pour les spectateurs que pour la comédienne : “On ne dirait vraiment pas que cette pièce date de plus de deux siècles. Le dramaturge a écrit le premier rôle pour une servante, c’est ça qui est révolutionnaire. On comprend cette pièce avec l’écho que cela peut avoir aujourd’hui avec le mouvement MeToo, mais aussi avec les difficultés sociales que traversent beaucoup de femmes aujourd’hui”.

Une pièce féministe qui fait écho à l’actualité

Le personnage principal montre ainsi que l’intelligence peut permettre de se sortir de toutes les situations : “Avec des mots, avec la pensée, avec l’esprit critique, avec l’observation, le sens de la repartie, avec cela on peut faire son chemin dans la vie”. Une vision féministe qui touche Isabelle Carré, qui explique sa vision du féminisme : “Pour moi, le féminisme, c’est faire entendre cette parole et ne pas être dans le déni, en en prenant la mesure”.

