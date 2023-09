Infographie Vague de chaleur : visualisez les 288 records mensuels de température battus en France depuis le début du mois de septembre

Des températures inédites pour un mois de septembre ont été mesurées dans tout le pays. Cette vague de chaleur tardive devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.

Après le mois d'août, c'est au tour de septembre de battre des records. Depuis lundi 4 septembre, l'ensemble de la France est concernée par une nouvelle vague de chaleur tardive. Quatorze départements en Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire ont été placés en vigilance orange "canicule" par Météo-France à partir de vendredi. Depuis le début de cet épisode, de nombreux records mensuels de température sont tombés : le site Météo-Ciel en a recensé 288. Dans ces stations météo, jamais le mercure n'était monté aussi haut au cours d'un mois de septembre.

Lundi a été la journée la plus dense en records : 199 ont été enregistrés en vingt-quatre heures. Ces mesures locales exceptionnelles font écho à un chiffre national. Lundi a également été la journée la plus chaude jamais observée en septembre dans l'Hexagone et en Corse, avec une température moyenne de 25,1°C, battant le précédent record (24,7°C) qui datait du 4 septembre 1949. Météo-France signale que cette vague de chaleur présente "un caractère exceptionnel par son intensité et sa durée".

Après avoir sévi lundi en Nouvelle-Aquitaine et dans la vallée du Rhône, la chaleur s'est étendue vers le bassin parisien, la région Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté . Dans certaines stations, des records ont été battus pendant plusieurs jours consécutifs. A Peyrolles-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, une température maximale de 35,2°C a été enregistrée dimanche 3 septembre. Record battu dès le lendemain, quand le mercure est monté à 35,5°C.

Plusieurs stations situées en altitude ont, elles aussi, enregistré des températures record. Dans la station de Mazet-Volamont, (Haute-Loire), à 1 130 m d'altitude, le thermomètre est monté jusqu'à 28,9°C, surpassant de 1,4°C le précédent record du 4 septembre 2005. Des records devraient encore être enregistrés dans les jours qui arrivent, la baisse des températures n'étant prévue que pour la fin de semaine, précise Météo-France.

Cette deuxième vague de chaleur tardive de l'année intervient après un été météorologique (du 1er juin au 31 août) qui se place au quatrième rang des plus chauds en France depuis 1900. Cette situation météorologique exceptionnelle est dopée par le réchauffement climatique, dû aux émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines. Dans son dernier rapport en date, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) explique qu'en raison du changement climatique, " les températures extrêmement chaudes peuvent survenir plus tôt ou plus tard dans l'année que par le passé".

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.