Infographies Canicule : visualisez les 245 records absolus de température battus en France pendant la vague de chaleur

La vigilance rouge à la canicule est levée. Mais 20 départements restent placés en vigilance orange aux fortes chaleurs par Météo-France, vendredi 25 août. Durant cet épisode caniculaire tardif, qui a touché le pays depuis jeudi 17 août, des températures exceptionnellement élevées ont été enregistrées. Jour après jour, franceinfo a recensé les records absolus et mensuels enregistrés par Météo-France et Météociel, un site permettant de suivre les prévisions et les phénomènes météorologiques en temps réel. Lors de cette vague de chaleur, 245 records absolus et 280 records mensuels ont été battus.

Les premiers records ont été enregistrés le dimanche 20 août. En prenant en compte les stations principales et secondaires, dix records absolus ont été enregistrés ce jour-là. Depuis, leur nombre n'a cessé d'augmenter selon Météociel : 14 le 21 août, 35 le 22 août, 107 le 23 août. Un recul a été enregistré le 24 août avec 79 records absolus.

Nombre de ces records ont surpassé ceux qui venaient d'être établis lors des journées précédentes. C'est par exemple le cas de Vinsobres, village de 1 025 habitants situé dans la Drôme. Il a battu trois fois son record absolu en seulement quatre jours : la première fois le 20 août, quand une température de 42,1°C a été enregistrée. Le lendemain, il a fait 42,4°C. Deux jours plus tard, le 23 août, 43°C ont été atteints dans la station. L'ancien record datait du 1er août 2020 (40,8°C).

Même constat pour les records mensuels. Comme pour les records absolus, un pic a été enregistré le mercredi 23 août avec 88 records. Les autres jours ont également connu d'importantes chaleurs : 35 records le 20 août, 30 le 21 août, 74 le 22 août et 53 le 24 août.

Le Sud particulièrement touché

Au niveau géographique, le quart sud-est et l'Occitanie ont été particulièrement touchés par cette vague de chaleur et ont connu d'importants records. A Salindres, dans le Gard, le record absolu de chaleur (44°C), qui datait du 1er août 1947, a été battu. Depuis mercredi 23 août, il s'élève désormais à 44,4°C. Il s'agit de la température la plus élevée recensée en France durant cette vague de chaleur. Pour l'instant, les 46°C enregistrés à Vérargues (Hérault) en juin 2019 restent donc la température la plus élevée jamais recensée en France hexagonale et en Corse.

D'autres territoires ont aussi connu d'importants records, comme les stations situées en altitude. Bien que les températures qui y ont été enregistrées dépassent rarement 32°C, elles ne sont pas moins inquiétantes. Au sommet du mont Aigoual, à 1 567 m au-dessus de la mer, le thermomètre est monté jusqu'à 30,4°C le 23 août, battant l'ancien record de 29,9°C (28 juin 2019).

Cette canicule tardive aura été "exceptionnelle par sa durée et son intensité", souligne Météo-France. Si les canicules sont des événements météorologiques habituels en plein été, ces épisodes caniculaires tardifs sont un marqueur important du réchauffement climatique : les événements météorologiques hors-saison extrêmes et l'extension des épisodes de chaleur sont des conséquences du dérèglement climatique, mis en évidence dans les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.