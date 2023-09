Direct Vague de chaleur : les températures pourraient atteindre 35 à 37°C du Poitou au Centre ce jeudi, prévient Météo-France

L'Hexagone continue de subir des températures élevées. Cet "épisode de fortes chaleurs" est "remarquable et inédit pour un mois de septembre", note Météo-France, jeudi 7 septembre, avant de préciser qu'il devrait encore durer "jusqu'en fin de semaine sur une grande partie du pays." Les maximales seront comprises entre 23 et 28°C sur le littoral de la Manche, 29 et 34°C sur le reste du pays, voire 35 et 37°C du Poitou au Centre ce jeudi, selon l'organisme de prévision.

Quarante-cinq départements en vigilance jaune canicule. Ces départements se situent dans une zone comprise entre la Seine-Maritime, le Jura, le Tarn-et-Garonne et la Gironde, selon le service de météorologie.

Un risque d'aggravation. La prolongation des fortes chaleurs avec un tel niveau d'intensité pourrait nécessiter une aggravation du niveau de vigilance canicule pour certains départements du nord du pays, prévient Météo-France. Il convient d'être attentif à l'évolution de la situation.

Un écart de température important avec la moyenne. Il fait plus chaud de 7°C par rapport à la moyenne des températures mesurées le 7 septembre entre 1971 et 2000. Cet écart est même de 10,4°C au Mans (Sarthe) et à Poitiers (Vienne). Retrouvez l'écart entre les températures du jour et les températures de référence, au niveau national et dans 30 stations de Météo-France, dans notre tableau de bord.