Infographies L'été 2023, le quatrième plus chaud mesuré en France, résumé en trois graphiques

L'Hexagone et la Corse ont connu une vague de fraîcheur début août, mais ils ont surtout été touchés par une vague de chaleur tardive, fin août, qui a vu des records absolus de température être battus.

Une vague de fraîcheur surprenante fin juillet et début août, mais surtout un épisode de fortes chaleurs tardif, fin août. L'été 2023 se classe parmi les plus chauds historiquement mesurés en France, selon le bilan dévoilé lundi 4 septembre par les climatologues de Météo-France. Alors que débute, en pleine rentrée de septembre, un nouvel épisode de chaleur tardif, franceinfo vous résume cet été en trois graphiques.

Le quatrième été le plus chaud depuis 1900

Malgré des conditions parfois maussades, l'été 2023 a été le quatrième été le plus chaud enregistré en France hexagonale et en Corse depuis 1900. La moyenne des températures quotidiennes des mois de juin, juillet et août a ainsi atteint 21,8°C, soit 2,6°C de plus qu'un été moyen, tel qu'on en connaissait entre 1971 et 2000.

"Cela place l'été 2023 derrière les étés de 2003, 2022 et 2018", explique Christine Berne, climatologue à Météo-France. Il a été quasiment au même niveau que 2018, à 0,1°C près, et se tient ainsi tout proche des trois étés les plus chauds de France. Le record reste détenu par l'été 2003, quand la température moyenne sur les trois mois de l'été météorologique avait culminé à 23,1°C.

Cet été 2023 s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique. Parmi les dix étés les plus chauds connus par la France depuis 1947, neuf ont eu lieu après l'an 2000, quand les effets du changement climatique, provoqué par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, sont devenus très nets.

Plusieurs vagues de chaleur entrecoupées d'une vague de fraîcheur

Si cette saison estivale a paru maussade à beaucoup de vacanciers, c'est en réalité principalement du fait de la vague de fraîcheur qui s'est abattue sur la France au milieu de l'été. "Au cœur de l'été, du 30 juillet au 8 août, la France a connu une parenthèse de fraîcheur relative", constate ainsi Météo-France. Mais ces températures basses pour la saison ont été l'exception au milieu d'un été qui a, en réalité, surtout été marqué par des épisodes de fortes chaleurs, avec des températures moyennes beaucoup plus élevées que celles mesurées entre 1971 et 2000.

Ainsi, le mois de juin a été particulièrement chaud, notamment dans le nord de la France. "Juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1947 sur les régions Pays-de-la-Loire, Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France et Bretagne", précise Météo-France.

En juillet, cela a été au tour du Sud-Est d'être frappé par plusieurs épisodes de chaleur successifs. La Corse a été particulièrement touchée, avec une vague de chaleur qui a duré dix-huit jours, soit "la deuxième plus longue depuis 1947", derrière 2003, souligne Météo-France. Mais c'est à la fin de l'été que le mercure est monté le plus haut. La fin du mois d'août a été marquée par une canicule tardive qui a duré huit jours, du 17 au 24 août. "C'est la vague de chaleur la plus longue et la plus intense pour une fin août", détaille Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France.

Des records absolus de température battus

Des températures encore jamais répertoriées ont été relevées dans presque la moitié des stations météorologiques, notamment lors de l'épisode de chaleur de cette fin d'été. Lors de cette canicule, 245 records absolus et 280 records mensuels ont été battus, selon les mesures de Météo-France et Météo-Ciel.

A Carcassonne, dans l'Aude, le thermomètre est ainsi monté jusqu'à 43,2°C, surpassant de 1,3°C le record de 2003. Plusieurs stations de montagne ont également enregistré des températures supérieures à 40°C, comme celle de Sallanches (Haute-Savoie), à 700 m d'altitude, où le mercure est monté jusqu'à 40,2°C le 11 juillet.

"Ces records battus de plusieurs degrés sont le signe du réchauffement climatique, explique Matthieu Sorel. Ils redessinent la climatologie de la France. Les records de température sont maintenant détenus par les récentes années et les récentes canicules. Dont, désormais celle de 2023."