Vague de chaleur : à quelle météo faut-il s'attendre la semaine prochaine ?

La rentrée s'annonce chaude. Météo-France a annoncé, dimanche 3 septembre, que les températures allaient remonter pour la première semaine de septembre. "Un épisode persistant de forte chaleur se met en place sur le pays", avertit l'organisme dans un communiqué publié sur Facebook. "La durée de cet épisode de fortes chaleurs, combiné à son intensité et son caractère tardif, s'annonce remarquable à l'échelle du pays", souligne le prévisionniste.

Ce phénomène s'explique par "une goutte froide sur le Portugal", qui dirige "une masse d'air très chaud" sur l'Hexagone et la Corse. "Tout est lié à ce qui se passe sur la péninsule ibérique, explique Julia Martin, la journaliste qui présente la météo sur France 3. On est dans une situation de blocage entre une dépression au Sud, un anticyclone au Nord." Concrètement, "l'air brûlant en provenance du Maghreb arrive en France et provoque une vague de chaleur, avec des températures localement 10 degrés au-dessus des valeurs de référence", explique-t-elle. Voici les prévisions.

La journée la plus chaude attendue lundi

"Lundi, une masse d'air extrêmement chaud pour la saison devrait englober une large partie ouest du pays", détaille Météo-France. Les "températures maximales s'annoncent particulièrement élevées sur une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, avec souvent 35 à 38°C, voire localement 39°C", précise l'organisme.

Dans le reste de l'Hexagone et de la Corse, "les maximales seront souvent comprises entre 30 et 35°C localement 36°C", prévoit Météo-France. La Haute-Normandie et les Hauts-de-France, en revanche, connaîtront des températures comprises entre 25 et 29°C.

Des températures encore hautes mardi

Mardi, "l'intensité des fortes chaleurs baissera d'un cran dans le Centre-Ouest, mais il fera au contraire plus chaud sur un certain nombre de régions, dont le Bassin parisien, la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté", selon Météo-France. Selon la carte des prévisions, consultable sur le site de l'organisme, il fera en moyenne 31°C à Paris, 32°C à Toulouse et même 33°C à Auxerre.

Les prévisionnistes attendent cependant encore 37°C localement dans le Sud-Ouest et le centre-est de la France. Brest, Lille, Strasbourg, ou encore Ajaccio connaîtront en revanche des températures moins élevées, comprises entre 25 et 27°C.

Pas de chute nette du mercure avant dimanche

Mercredi, les températures resteront sensiblement les mêmes que mardi, selon Météo-France. Les prévisionnistes annoncent un peu moins de 30°C sur les côtes bretonnes et normandes comme en Corse ; entre 30 et 33°C de la vallée de la Loire à la Lorraine, en passant par l'Ile-de-France ; et de 33 à 36°C dans une partie du Sud-Ouest, du centre et la vallée du Rhône. De la pluie et des nuages sont attendus sur la côte Atlantique.

Jeudi, la journée sera encore marquée par ces fortes chaleurs. Vendredi, il n'y aura pas non plus de changement notable, d'après les prévisionnistes. Samedi, même si de la pluie sera attendue sur le littoral atlantique, les températures resteront élevées. "Pour l'heure, aucun véritable rafraîchissement n'est entrevu avant au moins dimanche", conclut Météo-France.