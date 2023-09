Direct Vague de chaleur : "Le mercure dépassera les 30 degrés sur la quasi-totalité de l'Hexagone" cet après-midi, selon Météo France

Coup de chaud sur l'Hexagone. La journée de lundi 4 septembre sera marqué "par la nette hausse du mercure (sauf au nord de la Seine) qui dépasse les 30 degrés sur la quasi-totalité de l'Hexagone au meilleur de l'après-midi", annonce Météo France. L'organisme alerte sur épisode de forte chaleur persistant et s'attend à "une longue séquence très chaude pour la saison, probablement inédite pour un mois de septembre". Suivez notre direct.

>> Vague de chaleur : à quelle météo faut-il s'attendre cette semaine ?

Des températures hautes dès le réveil. D'ores et déjà à 5 heures, Météo France a enregistré 26 degrés à Toulouse. Les températures maximales seront comprises ce lundi entre "26 et 31 degrés au nord de la Seine et souvent à 32 à 35 degrés plus au Sud", selon l'organisme. Cette vague de chaleur sera particulièrment marquée sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine.

Météo France affirme que des "records de chaleur sont possibles". C'est le cas notamment à La Rochelle où Météo France prévoit ainsi 36 degrés ce lundi après-midi, alors que "pour l'instant on n'y a jamais enregistré plus de 35 degrés en septembre".

Un écart de température important avec la moyenne. Il fait plus chaud de 6,7 dégrés par rapport à la moyenne des températures mesurées le 4 septembre entre 1971 et 2000. Cet écart est même de 9,7 degrés à Cognac (Charente), 9,6 degrés à Nantes (Loire-Atlantique) ou encore 9,2 degrés à Bordeaux (Gironde). Retrouvez l'écart entre les températures du jour et les températures de référence, au niveau national et dans 30 stations de Météo France dans notre tableau de bord.