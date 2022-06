Vague de chaleur : le gouvernement annonce un plan de "renaturation" des villes pour développer les îlots de fraîcheur

Face au coup de chaud qui s'apprête à frapper la France, l'exécutif veut rafraîchir les centres urbains. "Un programme de renaturation des villes, des centre-villes, va être lancé, doté d'un fonds important de 500 millions d'euros", a dévoilé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, mardi 14 juin, lors d'un point-presse organisé à l'issue du Conseil des ministres. Ce plan doit permettre de "cofinancer aux côtés des collectivités locales" des dispositifs anti-chaleur, "notamment des îlots de fraîcheur".

La vague de chaleur s'annonce "forte, précoce, inédite en cette période", a souligné Olivia Grégoire. Dans ce cadre, "le gouvernement appelle à la vigilance et déploie des mesures d'accélération de la préparation aux conséquences du dérèglement climatique", a-t-elle précisé, rappelant que les métropoles sont "particulièrement touchées" par la montée des températures.

Des municipalités ont déjà commencé à développer des îlots de chaleur, des zones plus fraîches que la température ambiante. Ces lieux sont souvent végétalisés ou enduits d'un enrobé clair et poreux qui ne capture pas la chaleur, contrairement à du bitume classique. A Paris, des cours d'école dites "oasis" sont régulièrement inaugurées, sans béton. A Strasbourg, des espaces verts éphémères ont ainsi été réalisés à partir d'espèces végétales locales et résistantes à la chaleur.