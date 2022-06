Vague de chaleur précoce : à quoi faut-il s'attendre cette semaine dans l'Hexagone ?

Après la péninsule Ibérique, en partie étouffée sous des températures qui flirtent avec les 40 °C dans certaines régions, la France s'apprête à connaître à son tour une vague de chaleur. Une dépression localisée entre les Açores et Madère favorise en effet les remontées d'air chaud en provenance du Maghreb sur l'Europe occidentale.

Mais ce phénomène "extrêmement précoce", selon Frédéric Nathan, prévisionniste chez Météo France, est accentué par le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Une situation comme celle-ci, jusqu'alors exceptionnelle, sera amenée à se reproduire, alors que la hausse des températures moyennes globales multiplie la probabilité de connaître des canicules de plus en plus précoces, de plus en plus intenses et de plus en plus longues.

Voici à quoi vont ressembler ces quelques jours que le climatologue Christophe Cassou a décrits sur Twitter comme "un avant-goût de notre futur climatique".

Mardi : la vague de chaleur déjà présente sur le Sud

Des records de chaleur précoces sont déjà tombés. Dans des stations de Nîmes (Gard), de Carcassonne (Aude) ou encore à Montélimar (Drôme), par exemple, le prévisionniste à Météo France Etienne Kapikian relevait déjà samedi et dimanche des températures qui n'avaient jamais été si élevées depuis le début des relevés si tôt dans la saison. Mais c'est à partir de mardi que l'air chaud va arriver en France par le Sud-Ouest, avec des températures qui s'établiront autour de 35-36 °C.

Mercredi : plus de 30 °C sur une grande partie de la France

Selon les prévisions de Météo France, la vague de chaleur va s'étendre mercredi, portée par l'air chaud qui remonte de la la péninsule Ibérique. Dans l'Hexagone, les températures maximales oscilleront entre 34 et 38 °C sur une zone allant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par l'Occitanie et Rhône-Alpes.

Plus au Nord, les températures maximales attendues seront légèrement moins élevées, mais toujours impressionnantes pour la saison, puisque le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 32 à 34 °C. Les régions les moins exposées, comme la Bretagne, la Normandie ou les Hauts-de-France pourraient tout de même voir le mercure approcher les 30 °C, prévoit Météo France.

Une vague de chaleur se met en place à partir de mercredi jusqu'au week-end. Elle commencera par concerner le sud du pays. Son extension plus au nord est encore incertaine. Le pic d'intensité de cet épisode est attendu entre jeudi et samedi



️ T°C maxi prévues mercredi⬇️ pic.twitter.com/kFaXxLEGDY — Météo-France (@meteofrance) June 12, 2022

Jeudi, vendredi et samedi : des pics autour de 40 °C…

Entre jeudi et samedi, des températures très élevées, de 35 à 38 °C, sont attendues sur la moitié Sud, et le mercure pourrait même frôler les 40 °C localement, prévient Météo France. Les différents modèles utilisés par les agences météorologiques produisent tous des températures maximales proches des 40 °C. Ainsi, Météo Pyrénées écrit que les "40 °C à l'ombre seront certainement atteints en plaine, notamment vendredi."

L'aspect caniculaire de la vague de #chaleur à venir (mardi à samedi) ne fait plus trop de doutes dans le #sudouest. Les 40°c à l'ombre seront certainement atteints en plaine, notamment vendredi. #canicule pic.twitter.com/bSnk7SEOr5 — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 12, 2022

La prévision réalisée par le Global Forecast System (GFS), partagée sur Twitter par l'ingénieur prévisionniste de Météo France Gaétan Heymes, fait état d'une "anomalie thermique de +10 °C l'après-midi" de samedi.

La chaleur culminerait en France samedi 18 juin, avec une anomalie thermique de +10°C l'après-midi.

Cette vague de chaleur pourrait être aussi intense que celle de juillet 2006, et la deuxième plus intense en juin après celle de 2019. pic.twitter.com/kBMHLXOp4o — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) June 13, 2022

… y compris sur la moitié Nord

L'extension de cette vague de chaleur vers la moitié Nord du pays est encore incertaine, mais il devrait aussi y avoir une "bouffée de chaleur", selon Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France, cité par l'AFP. Il évoque notamment la possibilité que le thermomètre atteigne les 35 °C à Paris par exemple, vendredi ou samedi.

Citant un autre modèle, Météo Bretagne relève pour sa part que les maximales pourraient atteindre des températures entre 35 et 40 °C en Bretagne vendredi.

#Météo #Bretagne #Températures ️ Vague de chaleur : le mythe de l'exception bretonne brûle cette semaine !

Les températures s'annoncent exceptionnelles et un tel évènement ne s'est jamais produit en juin sur la région.

Détails ici : https://t.co/YybXTkl8w6 pic.twitter.com/V5Ml7B61Xu — Météo Bretagne (@MeteoBretagne) June 13, 2022

Plus généralement, les prévisions sont particulièrement chaudes dans l'ouest du pays et le Sud-Ouest, vendredi et samedi.

Info | Les journées de vendredi et samedi restent modélisées comme les plus chaudes de cette #canicule attendue dans la semaine en #France. La probabilité d'atteindre la barre des 40 degrés reste très élevée dans l'Ouest !

➡ https://t.co/mpTLwjiFWU pic.twitter.com/BilNa4yGbi — Météo-Contact (@MeteoContact) June 13, 2022

Des températures nocturnes très élevées

Pendant cet épisode de fortes chaleurs, les températures minimales, enregistrées la nuit, ne devraient pas descendre sous les 20 °C. Or, on parle de canicule quand une période de chaleur intense et durable, de jour comme de nuit, se maintient sur une période prolongée supérieure à trois jours en général. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction des départements.

En France, on parle de canicule lorsque l'indicateur thermique national (sorte de moyenne nationale) dépasse 25,3 °C pendant trois jours d'affilée et que la vague "représente un danger pour la population en termes de surmortalité", explique à l'AFP Sylvain Mondon, de Météo France. Ce risque est estimé par département à partir de températures moyennes maximales et minimales (la nuit) sur trois jours. Météo France estime probable que le seuil de "canicule" soit atteint sur certains départements, avec des minimales supérieures à 20 °C la nuit.

Un épisode de #canicule semble inévitable en France, notamment au sud-ouest, de mercredi à vendredi, voire samedi. Pour définir une canicule, il faut que les seuils départementaux ci-dessous soient atteints, de nuit comme de jour, pendant au moins 3 jours de suite. pic.twitter.com/m1VZw2FL2i — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 13, 2022

Pas d'orages avant samedi soir

Selon les prévisions de Météo France, les orages devraient arriver par l'Ouest dans la soirée de samedi et traverser l'Hexagone vers l'Est, dimanche, amenant des pluies avec eux. Les températures pourraient cependant se maintenir autour de 30 °C dans un grand quart Sud-Est.