Canicule : rouge, orange, jaune... Comment Météo France décide-t-elle du niveau de vigilance à appliquer selon les départements ?

Depuis 2001, l'agence météorologique fournit deux fois par jour une carte de vigilance à la population et aux pouvoirs publics afin de les informer des éventuels dangers et du comportement à adopter.

La France, comme certains de ses voisins, étouffe. Quinze départements de la façade atlantique ont été placés en vigilance rouge à la canicule par Météo France, dimanche 17 juillet. Cinquante-et-un autres départements, ainsi que la principauté d'Andorre, sont eux en vigilance orange. Depuis 2001, les Français se sont habitués à voir ces alertes pour la chaleur, les orages ou encore la neige venir rythmer leur quotidien. Mais comment fonctionne ce système ? Et de quelle manière Météo France détermine-t-elle le niveau de vigilance à accorder aux départements ? Franceinfo fait le point.

Un système créé après les tempêtes de 1999

Les tempêtes qui traversent la France en décembre 1999 provoquent la mort de 92 personnes et des dégâts considérables. "Jusqu'alors, Météo France avertissait les services de l'Etat et les services de secours d'un événement en leur donnant des éléments propres à caractériser l'aléa (force des vents, direction, etc.) mais sans qualifier le niveau de danger", rappelle Canopé, réseau de formation des enseignants. Et surtout, "ces avertissements n'étaient pas diffusés au public."

Pour Météo France, décembre 1999 marque donc un tournant : la mise en place d'un nouveau système d'information des populations appelé la vigilance météorologique. Mise en place en octobre 2001, "elle est conçue pour informer les citoyens et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en métropole dans les prochaines 24 heures", détaille le site de prévisions Météo France. La vigilance est également destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires.

Quatre couleurs et neuf phénomènes surveillés

La carte de vigilance météorologique est actualisée au moins deux fois par jour : à 6 heures, puis à 16 heures. Elle permet d'informer les populations sur dix aléas : le vent violent, les vagues-submersion, les épisodes de pluie-inondation, les inondations, les orages, la neige ou le verglas, les avalanches, les canicules, les grands froids.

Chaque département est coloré en vert (pas de vigilance particulière), jaune (soyez attentif), orange (soyez très vigilant) ou rouge (vigilance absolue), selon la situation météorologique et le niveau de vigilance nécessaire. En cas de vigilance orange ou rouge, Météo France produit des bulletins de vigilance, qui précisent "l'évolution du phénomène prévu, sa trajectoire, son intensité et sa fin".

>> Vague de chaleur : pourquoi la journée de lundi risque d'être l'une des plus chaudes jamais enregistrées en France



Pourquoi avoir utilisé quatre couleurs ? Car une telle échelle permet d'être précis en attribuant "deux couleurs aux situations météorologiques relativement fréquentes (vert et jaune) et deux autres des phénomènes dangereux de forte intensité, voire d'intensité exceptionnelle (orange et rouge)", selon Météo France. "Avec trois couleurs, la tentation aurait été grande d'utiliser trop souvent la couleur intermédiaire. Avec deux couleurs seulement, l'information de vigilance aurait perdu en précision."

Une collaboration entre le niveau national et local

Pour déterminer le niveau de vigilance à accorder à chaque département, Météo France fonctionne grâce à ses différents niveaux géographiques. Les 96 centres départementaux collectent les données et établissent les prévisions. En fonction de ces éléments reçus, les sept directions interrégionales en métropole et quatre en outre-mer définissent le seuil de vigilance. Enfin, le centre national, à Toulouse, vérifie la cohérence des informations reçues et valide les alertes.

Météo France travaille également avec d'autres institutions, comme le Service hydrographique et océanographique de la marine, le Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (Schapi) et les Services de prévision des crues (SPC). Ces dernières l'aident à définir les critères à prendre en compte pour chaque niveau de vigilance. A noter que Météo-France ne prend pas seulement en compte le phénomène météorologique, mais aussi la vulnérabilité du département, connue notamment grâce aux événements similaires ayant déjà eu lieu. Quelques centimètres de neige à Paris peuvent ainsi créer une perturbation plus importante que dans une zone montagneuse.