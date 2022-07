DIRECT. Canicule : le pic de chaleur prévu aujourd'hui sur la façade atlantique, 40 degrés attendu dans plusieurs régions, y compris en Bretagne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Bonjour @Thomas merci pour votre message et bon courage à vous aussi !

: Bonjour France info, je souhaite beaucoup de courage aux français de l'ouest qui vont aujourd'hui affronter une chaleur torride. Sur Lyon nous sommes malheureusement un peu plus habitués et ce n'est pas vivable. Notre avenir n'est pas enviable avec le changement climatique, il faut lancer toutes les opérations possibles pour rafraîchir les villes, revoir nos modes de déplacements, de développement et de consommation. Ce sont nos générations actuelles qui sont concernées, et non plus les générations futures. Bonne journée et comme d'habitude merci pour votre travail

: Rappelons que 15 départements sont en vigilance rouge pour canicule : Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres et Vendée. En outre, 51 départements sont en vigilance orange et 29 en jaune, ce qui signifie qu'à l'exception de la Corse-du-Sud, aucun département n'est en vert sur la carte de Météo France.

: Il fait encore bon dans la plupart des régions mais le mercure va vite grimper pour atteindre des températures caniculaires cet après-midi et ce soir. Aucune ville ni village ne devrait être épargnés par cette vague de chaleur.



: Voici un nouveau point sur l'actualité en ce début de matinée :



Aujourd'hui sera-t-il le jour le plus chaud ? Nul n'est plus à l'abri : le pic de cette 45e vague de chaleur recensée en France depuis 1947. Météo France a placé 15 départements de la façade atlantique en alerte rouge à la canicule, 51 autres et Andorre sont eux en vigilance orange.



Les deux incendies "hors-norme" en Gironde ont brûlé près de 13 000 hectares de forêt en cinq jours. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que "trois avions supplémentaires, 200 pompiers et 11 camions lourds" seront déployés sur place. Mais la situation reste extrêmement difficile.





Promis aux Français à l'été face à l'inflation galopante, le projet de loi sur le pouvoir d'achat et sa kyrielle de mesures de soutien arrivent dans l'hémicycle de l'Assemblée, où les oppositions vont faire assaut de propositions d'aides nouvelles.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes, alors que s'ouvre aujourd'hui une réunion de l'UE pour renforcer les sanctions contre Moscou.