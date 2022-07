Canicule : 15 départements de l'ouest de la France placés en vigilance rouge, 51 autres en orange

L'épisode de forte chaleur qui s'abat sur la France hexagonale s'intensifie. Météo France place quinze départements de l'ouest de la France en vigilance rouge canicule, dimanche 17 juillet, et 51 départements en vigilance orange face à l'évolution de cette vague de chaleur.

Les départements concernés par l'alerte rouge canicule sont le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le département de Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes et le Gers.

Les départements en vigilance orange canicule sont les suivants : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, la Manche, la Mayenne, le département de la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

"Les 40 degrés seront souvent atteints"

Dans son dernier bulletin, l'organisme évoque "un pic de chaleur extrême sur la façade ouest". "Lundi marquera le point culminant de cet épisode caniculaire sur la façade ouest du pays avec un pic de chaleur extrême : les 40 degrés seront souvent atteints ou dépassés, sur les départements en vigilance rouge", prévient Météo France. "Des records absolus de température seront très certainement battus."

L'organisme précise que cette vigilance rouge canicule "devrait être levée sur la carte de mardi à 6 heures", avec un recul des températures par l'Atlantique mardi.