Canicule : on vous liste les applications utiles pour vivre ces jours de forte chaleur

Des applications sont disponibles pour vous aider à résister au mieux aux températures élevées.

La canicule atteint son maximum jeudi 25 juillet. Les 40 °C sont attendus dans un quart du nord-est de la France, avec des pointes allant jusqu'à 43 °C. L'alerte rouge, le plus haut niveau de vigilance, a été décrété dans 20 départements départements allant des Hauts-de-France à la région parisienne.

Vous avez déjà acheté trois ventilateurs, étoffé votre technique de ventilation avec votre évantail mais rien n'y fait, vous avez toujours aussi chaud ? Votre smartphone pourrait alors devenir votre meilleur allié. De nombreuses applications gratuites sont disponibles pour vous proposer des conseils pour survivre à cette vague de chaleur exceptionnelle.

Pour vous rappeler de vous hydrater

Rappel de consommation d'eau, comme son nom l'indique, est une application qui vous rappelle de boire de l'eau tout au long de la journée. Elle est disponible sur Android.

"Bonjour, je suis votre compagnon personnel en hydratation". C'est comme ça que vous accueille cette application à son ouverture. Il faut ensuite renseigner quelques informations vous concernant : sexe, poids, heure de réveil, heure de coucher. C'est parti pour une première gorgée : l'assistant nous invite d'emblée à boire.

Capture d'écran de l'application Rappel de consommation d'eau, disponible sur Android. (Capture d'écran / Franceinfo)

D'autres applications similaires existent, comme Rappel pour boire de l'eau ou, sur l'Apple Store, Aqualert, notée 4,5/5.

Pour trouver des fontaines publiques

Fountains vous permet de trouver tous les points d'eau publics à proximité du lieu où vous vous trouvez. L'application s'ouvre sur une carte où sont recensées les fontaines autour de vous, partout sur le globe. Fountains est téléchargeable sur l'Apple Store uniquement.

L'équivalent, Free Taps, est disponible sur Android et propose le même concept dans le monde. Elle répertorie 35 000 stations de remplissage dans 30 pays.

Pour se rafraîchir dans la capitale

L'application Extrema Paris recense 1 000 points de la capitale où vous pouvez trouver de la fraîcheur. Vous êtes géolocalisé et des "îlots de fraîcheurs" vous sont proposés autour de vous. Il est possible de les filtrer en sélectionnant plutôt des points d'eau, des lieux culturels, des espaces verts ou encore des lieux de culte.

Quand vous avez trouvé celui qui vous plaît, l'application vous propose le "chemin le plus court", "le chemin le plus frais" ou encore la possibilité de "passer par des îlots de fraîcheur". Avec, pour chaque itinéraire, la distance et le temps de marche indiqués. L'application est disponible sur Android et sur l'Apple Store.

Pour éviter les rayons du soleil

Si vous travaillez à l'extérieur ou que vous devez vous déplacer en pleine période de canicule, SoleilRisk peut vous être utile. Développée par le syndicat national des dermatologues et Météo France, elle vous indique le niveau des UV du lieu où vous vous trouvez. L'application les échelonne de 1 à 16 et vous donne des renseignements au sujet des effets sur votre peau de ces rayons du soleil.

D'autres applications de ce type sont disponibles sur l'Apple Store et Google Play, comme UVLens.

Enfin, si une personne fait un malaise autour de vous, si vous ou votre enfant ne vous sentez pas bien, le bon réflexe à avoir est d'appeler le 15 ou de consulter votre médecin. Une plateforme nationale d'information est aussi mise en place : 0 800 06 66 66.