Canicule : ça veut dire quoi, un niveau d'alerte rouge ?

L'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont été placés, jeudi, en vigilance rouge à la canicule pour la journée de vendredi. Une première en France.

Du jamais-vu. Météo France a placé, jeudi 27 juin, quatre départements en vigilance rouge à la canicule : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, de vendredi 10 heures à samedi 6 heures. Il s'agit d'une première en France depuis le début de la mise en place de la vigilance canicule, en 2004. En effet, dans ces départements, "on atteindra fréquemment 42 à 45 °C et des records absolus de températures maximales pourraient être battus", précise Météo France.

Le niveau d'alerte rouge, qui correspond à la vigilance maximale, est activé en cas d'épisode caniculaire d'intensité "exceptionnelle" et compte tenu de l’impact sanitaire important attendu de cette vague de chaleur. "La vigilance rouge ne se fait pas exclusivement sur des paramètres de températures, il faut aussi des 'retours terrains' pour savoir s'il y a déjà des conséquences (notamment l'engorgement des hôpitaux)", expliquait mercredi lors d'un chat sur franceinfo Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France. "Météo France n'est pas le seul décisionnaire de cette mesure, avait-il précisé, elle est prise en collaboration notamment avec le ministère de la Santé."

Une cellule interministérielle de crise déclenchée

"En vigilance rouge, des effets sanitaires graves peuvent être rencontrés chez toute personne traversant ces territoires, y compris les personnes en bonne santé", a détaillé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lors d'une conférence de presse. "Les autorités recommandent donc à tous les habitants de ces quatre départements d'éviter au maximum les activités en extérieur."

Ce niveau rouge déclenche la mise en place d'une cellule interministérielle de crise, avec tous les ministères concernés par cette forte vague de chaleur, détaille Sud Ouest. Les préfets des départements placés en vigilance rouge ont également activé leur centre opérationnel départemental, c'est-à-dire leur cellule de gestion de crise.

Les sorties scolaires et les événements sportifs, ainsi que les activités sportives dans les établissements scolaires, seront annulés ou reportés durant cette période de vigilance rouge, sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais. Agnès Buzyn a également expliqué que "les familles seront autorisées à ne pas emmener leurs enfants à l'école après avoir prévenu l'établissement scolaire".



Les communes ont par ailleurs activé leur plan communal de sauvegarde, c'est à dire leur plan de gestion de crise, et sont incitées à élargir les horaires d’ouverture des espaces publics rafraîchis afin d'accueillir les personnes vulnérables. Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, le nombre de places d'hébergement d'urgence sera augmenté et les horaires des accueils de jour étendus. Les maraudes du SAMU social seront aussi renforcées.