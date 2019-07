DIRECT. Canicule : 26,4 °C à 5 heures à Paris, 27,1 °C à Bordeaux... De nouveaux records absolus de température battus dans les grandes villes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: A Toulouse, au lever du jour, il faisait 24,7 ºC, alors que le précédent extrême datait de juin 2019 avec 24,2 ºC.

: Lyon, 26,7 ºC ont été relevés au petit matin, contre 26 ºC en juin 2019.

: A Bordeaux, le record est nettement dépassé. Il y faisait 27,1 ºC à 5 heures du matin, contre 23,5 ºC en août 2003.

: Ce matin, Paris a battu son record absolu de température minimale avec 26,4 ºC. Soit presque 1 °C de plus qu'en août 2003 (25,5 ºC).

: Il faisait 26,4 °C à 5 heures à Paris, 27,1 °C à Bordeaux, 26, 7 °C à Lyon et 24,7 °C à Toulouse. Il n'avait jamais fait aussi chaud au petit matin dans ces grandes villes, selon les relevés de Météo France.

: Pas mal aussi en plein centre de Lyon. Bon courage à tous

: Encore une nuit très chaude à St Germain en Laye. Plus de 26 °C au petit matin ! On n'arrive plus à rafraîchir la maison ! La journée va être difficile ! Bon courage à ceux qui travaillent.





: Voilà pour ce matin à Lagny sur Marne, bon courage à toutes et à tous !

: Bonjour Benoit ! Pour ma part, nuit chaude dans ma chambre de bonne à Paris. Un bon 33 °C, fenêtre et porte ouverte. Je vous souhaite, à tous, une très bonne canicule !





: Certains d'entre vous ont eu très chaud cette nuit. La preuve.

: Ce matin, toutes les lignes de métro ou de tramway de région parisienne donnent les mêmes conseils de prudence aux voyageurs.

: Sans surprise, Météo France maintient ce matin sa vigilance rouge sur le nord de la France et l'Ile-de-France et sa vigilance orange pour presque tout le reste de l'Hexagone.

: Voici les principales infos au lever du jour :



• Il ne reste plus que 24 heures à suffoquer. Les températures vont atteindre leur maximum aujourd'hui dans le nord de la France et la région parisienne, avec probablement plus de 40°C. Soixante départements sont en vigilance orange, 20 en rouge. Le rafraîchissement est pour vendredi.



• Pôle emploi publie à midi le nombre de demandeurs d'emploi inscrits au second trimestre. La tendance devrait continuer d'être à la baisse. Les décrets sur la réforme de l'assurance-chômage sont attendus dans les prochains jours.



• Flyboard Franky Zapata, "l'homme volant", tente ce matin de traverser la Manche sur son "Flyboard", 110 ans après l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi le détroit par les airs.



• Cette fois, c'est la montagne. Le Tour de France s'attaque aux Alpes, entre Embrun et Valloire, avec trois cols à franchir, dont l'Izoard et le Galibier. Julian Alaphilippe est toujours maillot jaune. Et Thibaut Pinot toujours quatrième.