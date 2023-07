Canicule : comment vous informer si vous voyagez dans une zone touchée par la vague de chaleur ?

De nombreux touristes sont attendus cet été dans des pays qui connaissent des températures record.

Au grand dam des touristes, l'Acropole d'Athènes a fermé ses portes aux heures les plus chaudes, du 14 au 16 juillet, sur décision du gouvernement. Comme la Grèce, les pays du pourtour méditerranéen sont frappés par des épisodes de canicule, alors que les vacanciers affluent pour leurs congés d'été. Des températures accablantes sont à nouveau attendues en France, en Italie, en Espagne, en Grèce ou en Croatie.

>> Vague de chaleur en Europe : suivez les dernières informations dans notre Direct

Pour préparer au mieux un séjour, dans l'Hexagone ou à l'étranger, mieux vaut se renseigner en amont sur les éventuelles alertes météorologiques locales et vérifier l'ouverture des sites touristiques.

Des cartes et services au niveau européen

Si vous avez prévu des vacances chez nos voisins européens, vous pouvez consulter le site Meteo Alarm, créé par le réseau des services météorologiques européens. Sa carte regroupe les bulletins d'alerte de 37 pays.

Il est également recommandé de vérifier si les transports circulent normalement, les fortes chaleurs pouvant affecter le trafic ferroviaire, routier et aérien. Par ailleurs, il vaut mieux se renseigner sur les heures d'ouverture des sites que vous souhaitez visiter, auprès de l'office du tourisme local, certains lieux adoptant des horaires aménagés en cas de canicule. Vous pouvez aussi consulter la carte des risques d'incendie de Copernicus, le service européen sur le changement climatique, en particulier si vous comptez séjourner en milieu rural.

En France

Si vous voyagez dans l'Hexagone, le site de référence est celui de Vigilance Météo France, où sont diffusées en temps réel les alertes canicule, avec une carte des départements classés du jaune (chaleur intense) au orange (canicule) puis au rouge (canicule extrême). Sur l'application mobile, il est possible d'activer les notifications pour être informé dès qu'un département est placé en vigilance, soit en choisissant un territoire, soit en activant la géolocalisation.

En Espagne

L'agence météorologique espagnole (Aemet) a émis dimanche 16 juillet une alerte orange pour lundi, annonçant des pics entre 38 et 42°C dans le pays. Elle met à jour quotidiennement une carte, classant les provinces du jaune au rouge en cas d'alerte canicule. L'Aemet émet aussi des avertissements prévisionnels, allant jusqu'à J+2. Ces informations sont disponibles en français, en anglais et en espagnol sur son site.

Dans une très large partie du pays, le risque de feux est jugé "extrême" ou "très élevé" par l'Aemet. Les barbecues sont donc interdits en Andalousie. Les restrictions liées au risque d'incendies étant fixées par chaque communauté autonome en Espagne, pensez à consulter le site de la région où vous comptez voyager.

En Italie

Le ministère de la Santé italien publie quotidiennement, depuis le 15 mai, un bulletin "vague de chaleur" sur son site, accompagné d'une carte. Il permet de savoir quel est le niveau d'alerte de chaque région, du vert (niveau zéro) au rouge (niveau 3). La Protection civile italienne a émis des bulletins d'alerte incendie pour une grande partie de la Sardaigne à partir de dimanche, et pour l'est de la Sicile, entre Messina et Catane. Chaque région publie sur son site les niveaux d'alerte et restrictions en vigueur localement.

"Se rendre au Colisée quand il fait 43°C n'est pas conseillé, surtout pour une personne âgée", a déclaré dimanche le ministre de la Santé italien au journal Il Messaggero, alors que ce monument romain reste pour le moment ouvert comme d'habitude.

En Grèce

L'agence météorologique grecque partage elle aussi un bulletin quotidien, disponible uniquement en grec sur son site, ainsi qu'une carte, plus facile à déchiffrer. Les autorités appellent à la prudence et mettent en garde contre le "risque accru" d'incendies, estimé "très élevé" lundi dans plusieurs régions, dont l'Attique, la Crète ou les Cyclades. La protection civile grecque partage chaque jour la carte des risques de feux sur son compte Twitter.

Le ministère de la Culture grec annonce les éventuelles fermetures de sites archéologiques sur son compte Twitter, en grec, mais vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traduction des tweets. Il a annoncé dimanche un retour aux horaires classiques d'ouverture pour tous les sites archéologiques dès lundi, c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures. Plusieurs sites, dont l'Acropole, avaient déjà été fermés quelques heures par jour lors de précédents pics de chaleur estivaux, en 2019 et 2021. Le gouvernement précise que les visiteurs qui ont dû annuler leur visite d'un site archéologique fermé à cause de la chaleur peuvent prolonger la validité de leur billet ou demander à être remboursés, en envoyant un e-mail à eticket-support@odap.gr.

Au Portugal

La région de l'Algarve, dans le sud du pays, est placée en vigilance jaune pour fortes chaleurs par l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). Les alertes de l'institut sont consultables sur son site, en portugais et en anglais. Mais le risque d'incendie est considéré comme élevé, voire très élevé, dans une large partie du sud et du nord-est du Portugal. Il est donc interdit d'y faire un barbecue ou d'y fumer une cigarette en zone rurale. Si vous comptez séjourner en dehors d'une ville portugaise, pensez à consulter la carte des restrictions, disponible sur le site de l'IPMA.

En Croatie

Le service météorologique et hydrologique croate communique chaque jour les niveaux d'alerte canicule de chaque région, en anglais, sur son site, avec une carte qui donne les prévisions à J+1. Des habitants et des touristes ont dû être évacués à cause d'importants incendies, jeudi, sur la côte dalmate.