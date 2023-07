Canicule en Grèce : deuxième jour de fermeture de l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes

La vague de chaleur qui frappe la Grèce comme une partie de l'Europe a contraint les autorités locales à fermer l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes vendredi et samedi.

Des températures records sont attendues partout dans le monde, contraignant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur. L'Acropole d'Athènes doit à nouveau fermer samedi aux heures les plus chaudes de la journée alors que, selon les services météorologiques, les températures pourraient atteindre 41°C en Grèce, frappée comme une partie de l'Europe par la canicule.

Le site classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco et pris d'assaut par les touristes restera fermé entre 11h30 locales (08h30 GMT) et 17h30 locales (14h30 GMT), a annoncé le ministère de la Culture qui avait déjà pris une telle décision vendredi pour les heures les plus chaudes de la journée.

Des températures de 40°C à 41°C sont attendues au sommet de l'Acropole, mais "la véritable température ressentie (...) par le corps est considérablement plus élevée" avait expliqué vendredi Lina Mendoni, la ministre grecque de la Culture.

Malaises

Depuis jeudi, la Croix-Rouge est déployée au pied de l'Acropole pour distribuer des bouteilles d'eau et venir en aide aux touristes qui pourraient être victimes d'insolation ou d'évanouissement.

"Nous allons distribuer quotidiennement au moins 30 000 bouteilles d'eau de 50 cl", a expliqué à l'AFP le président de la Croix-Rouge grecque, Antonios Avgerinos.

La Croix Rouge distribue des bouteilles d'eau aux touristes à l'Acropole d'Athènes, le 12 juillet 2023 (ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Des visiteurs ont été victimes de malaise ces derniers jours, notamment au sommet de l'Acropole où ils étaient venus admirer le Parthénon.

Depuis mercredi, la Grèce, comme d'autres pays européens, connaît de fortes chaleurs. Cette vague de canicule devrait atteindre un "pic" ce samedi, selon les services météorologiques nationaux, avec des températures atteignant 41°C dans plusieurs parties du pays comme le centre, la Thessalie et la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest)

Risque élevé d'incendies

Vendredi, le thermomètre est monté jusqu'à 44,2°C à Thèbes, dans le centre du pays, selon l'Observatoire national d'Athènes.

Les autorités grecques ont invité la population à la plus grande prudence concernant leurs déplacements et ont mis en garde contre le risque élevé d'incendies. Plusieurs parcs et espaces verts d'Athènes vont également rester fermés ce samedi, selon une décision des autorités de l'Attique, la région qui entoure Athènes.

Durant l'été 2021, la Grèce avait connu de violents incendies, notamment sur l'île d'Eubée, à une centaine de kilomètres d'Athènes, en raison de températures caniculaires.

L'Acropole d'Athènes a enregistré l'an dernier plus de 3 millions de visiteurs et sa fréquentation ne cesse de croître en raison notamment des touristes embarqués à bord de navires de croisière qui font escale au Pirée, le grand port proche de la capitale.