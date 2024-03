Des hackers russes revendiquent les cyberattaques contre des services de l’État français

Plusieurs services de l’État ont été paralysés par des cyberattaques, dimanche 10 et lundi 11 mars. Plusieurs groupes de hackers russes ont revendiqué les attaques.

La panique a gagné les équipes de plusieurs ministères français, dimanche 10 et lundi 11 mars. Une personne témoignant anonymement auprès de franceinfo a indiqué : "Les mails ne passent plus, ça communique plus. (…) Les SMS passent en mode dégradé." Des cyberattaques d’une intensité inédite ont ciblé Matignon, certains ministères et des sites Internet comme celui du Conseil d’État ou celui des Journées européennes du patrimoine.

Anonymous Sudan

Les services du Premier ministre ont depuis assuré que leur impact a été réduit et l’accès aux sites Internet de l’État rétabli. Sur Telegram, plusieurs groupes de hackers ont revendiqué ces attaques, parmi eux : Anonymous Sudan, un soutien de la Russie et de plusieurs causes islamistes. Ces attaques n’ont pas permis aux malfrats de voler des données, mais simplement de paralyser les systèmes. Matignon a indiqué qu’une cellule de crise a été activée pour déployer des contre-mesures.