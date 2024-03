Guerre en Ukraine : l’accord binational de sécurité en débat à l’Assemblée nationale

Mardi 12 mars, le pacte acté entre la France et l’Ukraine va être débattu à l'Assemblée. L’accord binational de sécurité prévoit, entre autres, trois milliards d’euros de soutien militaire en 2024.

Près d’un mois après la visite de Volodymyr Zelensky en France, l’Ukraine s’invite à nouveau dans les débats à l’Assemblée nationale dans le cadre d’un accord binational de sécurité, mardi 12 mars. La France s’engage à protéger la souveraineté de l’Ukraine et son intégrité territoriale. Ce pacte prévoit surtout un important volet militaire, mais pas d’envoi de troupes au sol. L’État français continuera à envoyer des armes, des munitions et à former des soldats et des pilotes ukrainiens, tout en proposant son soutien dans des missions de déminage, de cyberdéfense et de renseignement.

Un débat très politique

Sur le plan économique, le pacte prévoit trois milliards d’euros de soutien militaire en 2024. L’aide humanitaire va se poursuivre, mais elle n’est pas chiffrée. L’enjeu du débat au Parlement est très politique. La majorité souhaite que les oppositions se positionnent publiquement sur leur soutien ou non à l’Ukraine.