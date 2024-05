Direct Nouvelle-Calédonie : vaste opération des forces de l'ordre dans l'archipel, après six morts dans les émeutes

L'Etat français a lancé, dimanche 19 mai, une vaste opération des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Cette opération "avec plus de 600 gendarmes" vise "à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l'aéroport", a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un message sur X. Une urgence pour les autorités, d'autant que la Nouvelle-Zélande a annoncé dimanche avoir demandé à la France de pouvoir poser des avions, afin de rapatrier ses ressortissants. Actuellement, le gouvernement de l'archipel estimait samedi que 3 200 personnes étaient bloquées, soit parce qu'elles ne pouvaient pas quitter l'archipel, soit parce qu'elles ne pouvaient pas le rejoindre. Suivez notre direct.

Collèges et lycées fermés la semaine prochaine. Tous les collèges et lycées publics et privés de Nouvelle-Calédonie resteront fermés du mardi 21 mai au vendredi 24 mai, a annoncé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Concernant les écoles primaires, les communes et provinces communiqueront directement sur leurs modalités de fonctionnement explique le communiqué. Les cours ne reprendront "que lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies", détaille le texte. "Cette période sera mise à profit pour élaborer les meilleurs scénarios d'une reprise des activités d'enseignement intégrant toutes les dimensions matérielles, humaines et psychologiques." Depuis mardi et jusqu'à présent, seuls les établissements scolaires de Nouméa étaient fermés.

Des containers réceptionnés à Nouméa. "Une opération de prise en charge de 103 containers de denrées alimentaires et de médicaments a été menée par la direction régionale des douanes au port autonome de Nouméa", a annoncé dimanche le Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie. Alors que plusieurs barrages ont été érigés par les opposants à la réforme constitutionnelle visant à élargir les corps électoral pour les provinciales, "les services de l'Etat sont mobilisés pour assurer l'acheminement de ces produits", ajoute le Haut-Commissariat.

Nouvel exemple des troubles dans la nuit. D'après Nouvelle-Calédonie La 1ère, la médiathèque du quartier de Rivière salée, à Nouméa, a été incendiée. Interrogée par l'AFP, la mairie de Nouméa a répondu dimanche matin que le quartier est "inaccessible". La maire de la ville, Sonia Lagarde (Renaissance), estimait samedi sur BFMTV que la situation était "loin d'un retour à l'apaisement". "Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une ville assiégée ? Oui, je pense qu'on peut le dire", ajoutait-elle.

Le bilan est de six morts. Les violences ont fait six morts, le dernier en date samedi après-midi, un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) à Kaala-Gomen, dans la province Nord. Les cinq autres morts sont deux gendarmes et trois civils kanaks, dans l'agglomération de Nouméa.