Crues : la Moselle et le Bas-Rhin restent en vigilance orange, l’alerte est levée pour la Meurthe-et-Moselle

La situation s'améliore. La Meurthe-et-Moselle n'est plus en vigilance orange pour "crues", annonce Météo-France dans son bulletin du dimanche 19 mai au matin. La vigilance orange est maintenue pour la Moselle et le Bas-Rhin. L'office météorologique s'inquiète toutefois toujours de "pluies orageuses [qui] vont se produire sur des sols saturés voire inondés". "Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics", invite Météo-France.

De son côté Vigicrues détaille les risques, citant une "crue exceptionnelle sur les Nieds", une "crue importante sur le tronçon Vezouze", des "crues de saison sur les tronçons Seille et Meurthe aval", des "crues importantes sur le nord Alsace et sur la Sarre" et une "crue de faible ampleur sur la partie aval du Rhin".