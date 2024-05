Ligue 1 : coupe d'Europe, relégation... Quels sont les enjeux de la dernière journée ?

Clap de fin sur la Ligue 1. Après 33 journées âprement disputées, le championnat de France s'apprête à tirer sa révérence, avec en guise de bouquet final un multiplex prévu dimanche 19 mai à 21 heures. L'occasion d'attribuer les derniers billets pour les coupes d'Europe mais aussi ceux vers la Ligue 2, ou du moins son barrage. Franceinfo: sport vous résume les derniers enjeux.

Lens et Lyon en pôle pour la Ligue Europa Conférence

Si le PSG (1er) et Monaco (2e) sont assurés de jouer la Ligue des champions la saison prochaine et que Nice (5e) retrouvera la Ligue Europa, il reste encore plusieurs incertitudes. Lille (54 points, actuellement 3e) et Brest (54 points, 4e) se disputeront à distance le dernier billet directement qualificatif pour la Ligue des champions, la quatrième place offrant un ticket pour les barrages de la C1. La sixième place, quant à elle, qualificative pour la Ligue Europa conférence, a encore trois prétendants : Lens, Lyon et Marseille. Les deux premiers, qui pointent tous les deux à 50 points, sont les grands favoris pour découvrir cette coupe d'Europe mise en place par l'UEFA lors de la saison 2021-2022. Marseille, avec 47 points, doit de son côté espérer des faux pas de ses deux concurrents pour être européen.

Pour l'instant détenteur de la sixième place, Lens recevra Montpellier, quand Lyon accueillera Strasbourg. En grande difficulté dans sa course à la C4 depuis sa défaite mercredi face à Reims (0-1), Marseille affrontera Le Havre au Stade Océane.

Le Havre, Metz et Lorient à la lutte pour le maintien

Avec 32 points, le HAC n'est pas tout à fait sauvé. Mais presque. Les hommes de Luka Elsner comptent trois longueurs d'avance sur Metz, 16e et actuel barragiste de Ligue 1. Et même s'ils perdent face à l'Olympique de Marseille lors de la dernière journée, il est peu probable qu'ils récupèrent la place maudite. Les Lorrains, avec leurs 29 points et leur différence de buts négative (-21), doivent compter sur une défaite des Normands et sur leur victoire par plus de onze buts d'écart pour finir 15e.

Sauf que le FC Metz recevra dimanche le Paris Saint-Germain, qui n'a certes plus rien à jouer mais qui compte bien se servir de ce déplacement dans l'est de la France comme répétition générale avant d'affronter l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, le 25 mai.

Pire encore, les Messins pourraient se faire piquer leur place de barragiste et être envoyés directement en Ligue 2 si jamais ils perdaient leur duel face aux champions de France et que Lorient, 17e et actuellement relégable, s'imposait face à Clermont, déjà relégué, par plus de sept buts d'écart. Les Merlus, eux ne peuvent qu'espérer un faux pas des Lorrains pour accrocher les barrages et retarder l'échéance d'une potentielle relégation.