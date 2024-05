RER, Transiliens, trams… Voici les prévisions de trafic pour la grève de la SNCF mardi en Ile-de-France

Les lignes les plus touchées seront le RER D et la ligne R du Transilien, avec seulement un train sur cinq et uniquement aux heures de pointe.

La circulation des RER, des Transiliens et des trams gérés par les SNCF sera "très fortement perturbée" mardi 21 mai en raison d'une grève des cheminots franciliens à la veille d'une journée de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux de Paris, a annoncé dimanche 19 mai la compagnie ferroviaire.

Sur le RER A, un train sur deux circulera pour les branches Cergy-Poissy. Sur le RER B, comptez un train sur deux sur la partie nord de la ligne et deux trains sur trois sur sa partie sud. Sur le RER C, deux trains sur cinq circuleront en heure de pointe et plusieurs gares ne seront pas desservies. La ligne RER D sera l'une des plus touchées avec un train sur cinq et uniquement aux heures de pointe. On comptera seulement deux trains sur cinq sur le RER E, qui ne roulera pas entre 10 heures et 17 heures et ne desservira pas de nombreuses gares.

Un train sur trois sur les lignes H, J, L, N et U

Du côté des Transiliens, un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L, N et U. Sur la ligne R, un train sur cinq circulera, seulement aux heures de pointe, et aucun train ne roulera entre Montereau et Melun via Héricy. Sur la ligne P, un bus de substitution sera mis en place sur la branche La Ferté-Milon et Crécy-la-Chapelle. Du côté des trams, le service sera normal sur les lignes T12 et T13. Sur la ligne T4, un tram circulera toutes les 15 minutes entre Aulnay-Sous-Bois et Bondy, mais aucun tram ne circulera entre Gargan et Hôpital de Montfermeil. Sur la ligne T11, comptez un tram toutes les 20 minutes.

Les syndicats Sud-Rail et la CGT-Cheminots sont à l'origine de cet appel à la mobilisation, rejoints par endroits par l'Unsa-Ferroviaire. Les négociations concernant les primes allouées aux cheminots mobilisés pendant les Jeux de Paris sont toujours en cours à la SNCF et une réunion conclusive doit avoir lieu mercredi. A l'inverse, à la RATP, les négociations sont terminées depuis lundi et les agents toucheront en moyenne une prime de 1 000 euros brut, qui pourra aller jusqu'à 2 500 euros pour les conducteurs du métro et du RER particulièrement sollicités.