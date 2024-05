Direct Emeutes en Nouvelle-Calédonie : une enquête a été ouverte visant les "commanditaires" des émeutes, annonce le procureur de Nouméa

Une enquête a été ouverte vendredi 17 mai visant les "commanditaires" des émeutes, dont des membres de la CCAT, annonce le procureur de la République de Nouméa. Depuis lundi, des violences, les plus graves survenues en Nouvelle Calédonie depuis la fin des années 1980, ont fait cinq morts, dont deux gendarmes, et des centaines de blessés, selon les autorités. Les autorités se sont réjouies vendredi d'un recul des violences dans l'archipel sous état d'urgence, même si certains quartiers de Nouméa restent hors de contrôle, au cinquième jour des émeutes causées par une réforme électorale contestée par les indépendantistes. Suivez notre direct.

Arrivée de renforts. Les avions transportant des renforts de l'armée arrivent petit à petit dans l'archipel calédonien, comme l'a déclaré le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc à Nouvelle-Calédonie La 1ère. "C'est une arrivée massive et immédiate de renforts" de tout type : gendarmes, policiers, GIGN, CRS et sapeurs-pompiers. Au total, plus de mille hommes sont attendus pour relever les 1 700 déjà déposés sur le terrain depuis plusieurs jours.

Une "situation plus calme". L'archipel est dans "une situation plus calme et apaisée", vendredi, selon le haut-commissaire de la République, Louis le Franc, à l'exception de quartiers hors de contrôle que l'Etat va tenter de "reprendre", après quatre nuits de violente contestation contre une réforme électorale votée à Paris.

Une personne suspectée d'homicide "s'est rendu". Cinq personnes ont été tuées depuis le début des émeutes : deux hommes de 20 et 36 ans, une adolescente de 17 ans et deux gendarmes. Le premier, âgé de 22 ans, avait été atteint d'une balle dans la tête mercredi. Le second, âgé de 45 ans, a été victime d'un "tir accidentel" jeudi matin, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le suspect de l'un de ces homicides "s'est rendu", a déclaré Louis Le Franc lors de son point-presse.

Nouvelle-Calédonie La 1ère renforce la sécurité de ses journalistes. Les journalistes de la chaîne seront jusqu'à nouvel ordre accompagnés d'agents de sécurité, a fait savoir le directeur des contenus de l'information. Une reporter qui interrogeait vendredi matin des Néo-Calédoniens et un caméraman qui l'accompagnait ont été pris violemment à partie par une vingtaine d'hommes cagoulés, près du centre de Nouméa. Le caméraman s'est fait arracher sa caméra des mains et menacer avec une pierre.