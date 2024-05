En images Plusieurs communes touchées par de graves inondations dans le Grand Est

La Moselle a été placée vendredi 17 mai en vigilance rouge pluie-inondation par Météo-France en raison d'un "épisode pluvieux très important près de la frontière allemande nécessitant une vigilance maximale sur le département". "Depuis la soirée de jeudi, un épisode pluvieux, très ponctuellement orageux, s'est mis en place sur une petite portion nord-est du pays", précise Météo-France, qui a classé en vigilance orange les départements voisins de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et du Bas-Rhin.

🌊 En Moselle, certaines rues de Bouzonville se transforment en véritables torrents ! La pluie ne faiblit pas et on atteint 75 mm depuis cette nuit ! 🌧️ (via https://t.co/1TKs7rPT4m) pic.twitter.com/kyFzGHPuGd — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

🌊 De graves inondations sont en cours à Boulay en Moselle où il est déjà tombé 50 mm. La pluie ne cessera pas d'ici ce soir ! 🌧️ (© Céline Bieber) pic.twitter.com/qOOYTiNXkK — Météo Express (@MeteoExpress) May 17, 2024

"Les quantités d'eau attendues sur l'épisode sont revues à la hausse. Elles seront de l'ordre de 80 et 100 millimètres de la région de Thionville à l'Alsace bossue. Sur le Bas-Rhin les cumuls 70 à 90 mm sont attendus sur l'extrême nord du département, 40 et 70 mm plus au sud", précise encore l'organisme de prévisions. Les pluies doivent s'affaiblir progressivement vendredi soir en se décalant vers le nord.

Inondations dans le Bas-Rhin : l'accès au collège de Diemeringen coupé, le collège évacué

➡️ https://t.co/N8bzPu7JMn pic.twitter.com/dWVTnwwiOW — France Bleu Alsace (@bleualsace) May 17, 2024

En Moselle, les pompiers ont annoncé dans un communiqué diffusé en début d'après-midi avoir reçu "1 300 appels" depuis 5 heures du matin. "Désormais, près de 177 communes sont impactées", précisent-ils, ajoutant que "400 sapeurs-pompiers et 290 moyens matériels sont mobilisés dont des équipes spécialisées dans les secours aquatiques et subaquatiques". "Plus de 500 interventions sont en cours de réalisation. La zone impactée s'est étendue et concerne désormais les secteurs de Boulay, Saint-Avold, Sarreguemines et Bouzonville", annoncent-ils encore.