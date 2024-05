Direct Crise en Nouvelle-Calédonie : les indépendantistes appellent Emmanuel Macron à "impulser un nouveau souffle" pour rétablir le dialogue

Parmi les prévenus, Jean-Paul N., soupçonné d'avoir provoqué une embardée en direction d'un policier municipal, et Zidane W., côté passager, à qui on reproche d'avoir jeté une bouteille en verre sur un autre fonctionnaire. Ils possèdent déjà tous les deux un long casier judiciaire. Le premier compte huit condamnations, entre 2013 et 2021, pour des faits de vol et usage de stupéfiants. A leur demande, l'audience est renvoyée au 11 juin, le temps de préparer leur défense. En attendant, ils dormiront en prison.