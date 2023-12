Biarritz : pas de bizutage, "une simple blague entre amis", affirme le jeune commis de l'Hôtel du Palais

"C'était une petite blague entre amis", a affirmé Lucas vendredi 29 décembre à France Bleu Pays Basque, alors que l'Hôtel du Palais, à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, où il a travaillé est au cœur d'accusations de bizutage depuis quelques jours. Pour son premier témoignage auprès d'un média, l'ex-employé des cuisines de l'Hôtel du Palais a nié les accusations de bizutage, survenu le 2 décembre, mais aussi déploré le limogeage le 21 décembre de son supérieur, le chef étoilé Aurélien Largeau. Ce dernier avait, lui aussi, démenti tout bizutage au micro de France Bleu Pays Basque.

Aucune plainte n'avait été déposée, mais le parquet de Bayonne s'était auto-saisi de cette affaire, révélée par le quotidien Sud Ouest, qui entachait la réputation de l'un des établissements hôteliers les plus réputés de la côte basque. Une "saisie d'initiative", avait confirmé le procureur de la République de Bayonne auprès de France Bleu Pays Basque, afin d'ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle et violence.

Des "images" d'un "incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l'hôtel" ont "circulé" sur les réseaux sociaux, avait indiqué le groupe Hyatt qui gère le site. Interrogé sur ce point, le jeune cuisinier "ne sait même pas de quelle photo on parle (...) Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui a été publié", dit-il. En revanche depuis cette affaire, Lucas se dit victime de cyber-harcèlement et affirme ne plus arriver à dormir.

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis parti de mon plein gré et qu'une petite blague entre amis a pris des proportions médiatiques énormes." Lucas à France Bleu Pays Basque

"Ce qui se passe actuellement ne reflète en rien ce qui a pu se passer. Je ne me suis pas fait licencier, j'ai décidé de partir pour un cursus carriériste, parce que ça fait deux ans que je travaille pour Aurélien Largeau et qu'il est temps que je découvre une nouvelle cuisine, juste pour devenir meilleur", conclut Lucas, le jeune demi-chef de partie, chargé des sauces et des garnitures quand il officiait dans les cuisines de l'Hôtel du Palais.