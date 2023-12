Biarritz : une enquête ouverte pour agression sexuelle et violences au palace l'Hôtel du Palais

Une enquête préliminaire pour agression sexuelle et violences à l'Hôtel du Palais à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a été ouverte par le parquet de Bayonne jeudi 28 décembre, a appris France Bleu Pays Basque. Aucune plainte n'avait été déposée, le parquet s'est auto-saisi. Des "images" d'un "incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l'hôtel" ont "circulé" sur les réseaux sociaux, indique le groupe américain Hyatt qui gère le site. Le chef étoilé Aurélien Largeau, limogé jeudi 21 décembre, réfute de son côté l'existence d’un "bizutage humiliant d’un commis de cuisine".

Le groupe hôtelier affirme dans un communiqué que "cet incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons tous, une investigation a été menée et les décisions adéquates ont été prises". "Je tiens à démentir formellement les allégations portées à mon encontre", répond Aurélien Largeau. "Je condamne toute forme de maltraitance, bizutage ou humiliation au sein des brigades et plus largement, et jamais je ne m’associerai à de tels comportements", poursuit-il en indiquant qu'il prépare sa défense avec ses avocats afin de "faire cesser la diffamation".