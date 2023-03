Manifestation contre les “méga-bassines” à Sainte-Soline : les militants présents en nombre

Plusieurs cortèges se sont formés aux alentours de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec l'objectif de converger vers le site où un projet de “méga-bassines” est développé. Les autorités craignent la présence d’éléments radicaux au sein des manifestants.

Jusqu’à 10 000 opposants au projet de méga-bassines sont attendus, samedi 25 mars, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Près de 3 000 forces de l’ordre sont mobilisées proche du site, car les autorités ont interdit ce rassemblement. Les militants ont tout de même réussi à se regrouper sur un vaste champ prêté par un agriculteur. Les tracteurs sont arrivés sous les acclamations. Leur objectif est de rejoindre en force le site de Sainte-Soline, où des réserves d’eau sont en construction.

Les accès au département contrôlés

Puisée dans les nappes phréatiques, l’eau est ensuite dédiée à l’irrigation agricole. Les manifestants s’y opposent au nom du partage de cette ressource, qui se fait de plus en plus rare. “6 % des agriculteurs sont en train de s’accaparer l’eau dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. C’est scandaleux”, s’insurge un homme présent sur place.

Dans le contexte actuel de contestation sociale, les autorités craignent de la violence et les accès au département sont contrôlés. Selon la préfecture, 1 500 activistes radicaux pourraient se mêler aux manifestants. Trois cortèges de militants doivent converger vers le site des bassins dans l’après-midi.