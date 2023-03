Cinéma : Laure Calamy, une énergie folle que réalisateurs et metteurs en scène s’arrachent

À l’aise aussi bien sur les planches que sur un tournage, Laure Calamy, récompensée d’un Molière en 2018 et d’un César en 2021, est à l’affiche de "Bonne conduite". Elle y joue une serial-killeuse de chauffards.

Découverte dans la série Dix pour cent en secrétaire maladroite et gaffeuse, Laure Calamy change totalement de registre dans son nouveau film, Bonne conduite, où elle donne le jour des cours de conduite, et devient une serial-killeuse la nuit, qui tue les chauffards. Une “espèce de figure Calamity Jane du goudron, des routes de Bretagne”, décrit celle qui avoue pouvoir “complètement péter un câble” au volant. Avec un tel tempérament, les réalisateurs et les metteurs en scène se l’arrachent.

“Je ferai du théâtre toute ma vie”

La comédienne a reçu en 2018 un Molière pour Le Jeu de l’amour et du hasard et a décroché un César en 2021 pour Antoinette dans les Cévennes. “Je ferai du théâtre toute ma vie. Je n’en ai pas fait depuis trois ans, mais ça me manque. C’est mon pays d’origine”, glisse l’actrice. En parallèle, Laure Calamy se mobilise avec d’autres pour racheter le cinéma "La Clef". “Le dernier cinéma associatif de Paris, qui donne la chance à des films plus fragiles", selon l'actrice.