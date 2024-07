Les gérants de ce site du Gard, également victimes d'inondations en 2020, ont été touchés par la situation des habitants de Blendecques.

Profiter de la piscine, des activités et d’un mobil-home dans le sud de la France gratuitement : c'est le cadeau fait par un camping du Gard aux sinistrés de Blendecques. Cette petite ville au bord de l'Aa, frappée par des crues en novembre puis en janvier, est devenue un symbole des inondations qui ont touché le Pas-de-Calais. Une trentaine d'habitants ont pu se changer les idées pendant une semaine, fin juin.

La famille qui gère le camping, à Anduze, a elle-même souffert d'inondations en 2020, lors d'une crue du Gardon.. "On a compris leur douleur et leur détresse", confie Olinda Amsaleg. "Autour d'un café, on a dit 'Pourquoi pas'. On avait quelques mobile homes de dispo, on s'est dit 'On va leur offrir un petit séjour'".

"C'est généreux de leur part", confie une sinistrée. "Je dors mieux ici qu'à Blendecques", explique un autre des vacanciers. "J'ai tout mis de côté, je ne pense plus à rien".