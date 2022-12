Fusillade à Paris : trois morts et plusieurs blessés en plein cœur de la capitale

Vendredi 23 décembre, un homme de 69 ans a tiré à plusieurs reprises devant un centre culturel kurde, dans le 10e arrondissement de Paris. Le bilan est de trois morts et plusieurs blessés.

Sur des images de vidéo-surveillance, la fin d'un périple meurtrier. Le tueur est filmé alors qu'il rentre dans un salon de coiffure. Il marche doucement, pointe son arme, et semble vouloir tirer. Il est finalement roué de coups, puis désarmé. Vendredi 23 décembre, peu avant midi, l'homme de 69 ans, armé d'un pistolet semi-automatique, a ouvert le feu à plusieurs reprises devant un centre culturel kurde dans la rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris.

"On a vu des gens tomber par terre"

Cette course meurtrière, qui a coûté la vie à trois personnes et fait plusieurs blessés, a duré deux minutes, avant de prendre fin dans le salon de coiffure. De nombreux témoins ont assisté à la scène. "On était en train de manger dans la rue. On s'est retourné, on a vu des gens qui couraient à droite et à gauche", raconte l'un d'entre eux. "Il a tiré. On a vu des gens tomber par terre, des gens qui criaient. C'était un désastre", confie un autre témoin. Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et violences volontaires avec armes.