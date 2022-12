États-Unis : le froid polaire s’intensifie et provoque des pannes d’électricité

C. Guttin, A. Filippi

Des générateurs et des lignes électriques ont sauté aux États-Unis, en raison d’un froid extrême : un million de personnes ont été privées de courant. Sur les routes, de nombreux accidents ont été relevés.

Un vent polaire, de la neige et des températures glaciales. C'est le cocktail explosif qui est en train de s'abattre sur la moitié des États-Unis. Les experts prédisent déjà une bombe cyclonique comme on en voit une fois par génération. Sur les routes enneigées au nord du pays, la visibilité est quasi nulle. Les rafales de vent sont si fortes - près de 80 km/h - que les automobilistes peuvent à peine avancer. Devant ces conditions, de nombreuses voitures ont percuté le fossé. Une autre a même été s'enfoncer dans un lac gelé après avoir dérapé sur la glace.

3 700 vols annulés

Les températures sont si froides qu'il est très difficile de dégivrer les ailes des avions. À Denver, moins 17°C dans l’un des aéroports les plus importants du pays. Des milliers de voyageurs attendent de pouvoir décoller. Au total, vendredi 23 décembre, 3 700 vols ont été annulés. Face aux températures extrêmes, les générateurs et lignes électriques n'ont pas résisté. Un million de personnes sont désormais sans électricité. La tempête devrait se poursuivre encore tout le week-end de Noël et toucher progressivement le sud des États-Unis.