Guerre en Ukraine : dans le Donbass, dix mois après le début du conflit

L'hiver est rude et la guerre continue dans le Donbass.

La boue et les destructions du nord du Donbass. La zone est contrôlée par les Russes. Dans les bois, une unité tchétchène à la réputation de formation d’élite est positionnée. Soudain, des tirs retentissent. Les Tchétchènes assurent qu’il s’agit d’Ukrainiens qui ont essayé de s’infiltrer derrière leurs lignes. "Cela ressemble à un petit groupe qui a essayé de traverser. Le combat se poursuit", précise un soldat. Les Tchétchènes veulent faire passer un message : ils sont prêts et déterminés à mener cette guerre de tranchée.

Des soldats Tchétchènes qui vivent en permanence sur la ligne de front

"Si le commandant nous en donne l’ordre, on ira jusqu’à Varsovie", confie pour sa part un homme de l'unité tchétchène. Ces soldats sont postés sur le front depuis trois mois. "Je dors avec elle, elle me tient chaud. Je l’aime encore plus qu’une femme", détaille l'un d'eux en parlant de sa mitrailleuse. Rouslan a 47 ans, il s’est engagé volontairement pour éviter, dit-il, que de plus jeunes partent à sa place avec la mobilisation : "Je suis déjà âgé, c’est pour préserver la vie des autres, pour qu’il y ait moins d’hommes qui viennent ici". Des hommes qui vivent en permanence sur la ligne de front et dorment dans des abris. "La suite de la guerre se joue principalement ici, dans les tranchées du Donbass, le message que veulent faire passer les Russes c’est qu’ils sont déterminés, qu’ils ne veulent plus lâcher de terrain. Mais en face, les Ukrainiens ont l’avantage depuis plusieurs mois", confie le journaliste Luc Lacroix, envoyé spécial sur place.