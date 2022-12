Le tueur en série Charles Sobhraj extradé vers la France

Charles Sobhraj, l'homme surnommé "Le Serpent" et accusé d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970, a été libéré de prison au Népal. Les autorités françaises ont accepté son extradition.

Charles Sobhraj, surnommé "Le Serpent", a été libéré après avoir passé près de 20 ans dans une prison au Népal. À bord d'un avion et à quelques heures de son arrivée en France prévue samedi 24 décembre, le tueur en série s'est confié en exclusivité à l'AFP. "Je me sens bien, je ne regarde que vers l'avenir maintenant. J'ai beaucoup à faire, je dois poursuivre en justice beaucoup de gens, y compris l'État du Népal", a-t-il affirmé.



"Je suis innocent"

L'homme âgé de 78 ans a été libéré en raison de son état de santé. Il a passé plus de 40 ans en prison, d'abord en Inde, après avoir été arrêté en 1976, puis au Népal, où il a été condamné à perpétuité. Il a été accusé d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970. Les victimes étaient souvent des Occidentaux qu'il droguait pour les voler et les assassiner. Aujourd'hui, "Le Serpent" ne reconnaît pas les crimes dont on l'accuse au Népal. "Je suis innocent dans ces affaires, donc je n'ai pas à me sentir mal ou bien pour ça. Je suis innocent, cela a été construit sur de faux documents", a-t-il martelé à l'AFP. Charles Sobhraj a aujourd'hui retrouvé la liberté. Les autorités françaises ont accepté son extradition.